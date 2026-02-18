City Now

Serie D: Reggina-Sancataldese si anticipa?

Martedi 3 marzo al Granillo la Nazionale Italiana Femminile

18 Febbraio 2026 - 16:18 | Redazione

Stadio Oreste Granillo ()

Reggio Calabria si prepara ad ospitare un importante evento per il calcio italiano. Martedì 3 marzo, alle ore 18:15, lo stadio ‘Oreste Granillo’ ospiterà la Nazionale Italiana Femminile, che affronterà la Svezia nella gara di qualificazione per il Mondiale 2027, che si terrà in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio. La partita, trasmessa in diretta su Rai 2, segna l’inizio della fase di qualificazione alla decima edizione del torneo iridato.

Le Azzurre si stanno preparando a Coverciano per queste sfide decisive del Gruppo 1 della Lega A. La partita con la Svezia è uno degli appuntamenti più importanti per la Nazionale, che cercherà di dare il massimo per avvicinarsi al sogno di partecipare alla competizione mondiale.

Il ‘Granillo’, che ha già ospitato grandi eventi calcistici, si prepara con il proprio il pubblico per questa gara di qualificazione che avrà un impatto significativo anche sulla visibilità città come già accaduto in passato.

Secondo precise indicazioni fornite dalla Federazione, il manto erboso dello stadio dovrà essere preservato per la delicata sfida e per tale motivo, la gara della Reggina contro la Sancataldese, potrebbe essere anticipata al sabato, con l’orario ancora da definire. Si attendono comunicazioni ufficiali.

