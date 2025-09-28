Serie D: Reggina e Nissa pareggiano, Gela ko. I risultati della giornata e la classifica
Graduatoria molto corta dopo cinque giornate di campionato... per fortuna
28 Settembre 2025 - 18:01 | Redazione
Prova a rialzare la testa la Reggina, reagisce dopo la sconfitta interna con la Gelbison, ma non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Savoia. Per il numero di occasioni, unite alle prodezze del portiere De Lorenzo, gli amaranto meritavano qualcosa in più, rimane così piuttosto magro il bottino di punti, solamente cinque in altrettante partite. Non fa meglio la Nissa che pareggia fuori casa, in una giornata dove il segno x è stato prevalente. Cade la capolista Gela in trasferta.
I risultati della giornata
Gelbison – Milazzo 1-1
Messina – Paternò 0-0
Ragusa – Nissa 0-0
Savoia – Reggina 1-1
Vibonese – Favara 1-0
Vigor Lamezia – Sambiase 0-0
A. Palermo – Acireale 2-1
Nuova Igea – Enna 2-2
Sancataldese – Gela 1-0
La classifica
Gela 10
Savoia 9
Nuova Igea 9
A. Palermo 9
Gelbison 8
Nissa 8
Sambiase 8
Vibonese 8
Favara 7
Vigor Lamezia 7
Milazzo 6
Reggina 5
Sancataldese 4
Enna 3
Ragusa 3
Paternò 3
Acireale 1
Messina (-14) -6