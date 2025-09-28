City Now

Serie D: Reggina e Nissa pareggiano, Gela ko. I risultati della giornata e la classifica

Graduatoria molto corta dopo cinque giornate di campionato... per fortuna

28 Settembre 2025 - 18:01 | Redazione

Antonio Lagonigro Portiere Reggina

Prova a rialzare la testa la Reggina, reagisce dopo la sconfitta interna con la Gelbison, ma non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Savoia. Per il numero di occasioni, unite alle prodezze del portiere De Lorenzo, gli amaranto meritavano qualcosa in più, rimane così piuttosto magro il bottino di punti, solamente cinque in altrettante partite. Non fa meglio la Nissa che pareggia fuori casa, in una giornata dove il segno x è stato prevalente. Cade la capolista Gela in trasferta.

I risultati della giornata

Gelbison – Milazzo 1-1

Messina – Paternò 0-0

Ragusa – Nissa 0-0

Savoia – Reggina 1-1

Vibonese – Favara 1-0

Vigor Lamezia – Sambiase 0-0

A. Palermo – Acireale 2-1

Nuova Igea – Enna 2-2

Sancataldese – Gela 1-0

La classifica

Gela 10

Savoia 9

Nuova Igea 9

A. Palermo 9

Gelbison 8

Nissa 8

Sambiase 8

Vibonese 8

Favara 7

Vigor Lamezia 7

Milazzo 6

Reggina 5

Sancataldese 4

Enna 3

Ragusa 3

Paternò 3

Acireale 1

Messina (-14) -6

