Le prodezze del portiere De Lorenzo inchiodano la Reggina sul pareggio

La Reggina torna con un pareggio dal campo molto caldo di Torre Annunziata. La squadra di Trocini ha mostrato diversi volti durante il corso della partita e anche proposto due moduli. Un primo tempo combattuto che ha visto gli amaranto in vantaggio grazie al rigore realizzato da Barillà, una seconda parte inspiegabilmente concessa nella parte iniziale ai padroni di casa che hanno trovato il pari. C’è stata anche l’opportunità di raddoppiare con Edera, ma addirittura due clamorose occasioni per passare nuovamente in vantaggio e in quelle circostanze è stato bravissimo il portiere De Lorenzo, reggino, a negare la gioia del gol prima a Di Grazia e poi incredibilmente a Montalto. Quest’ultimo è stato espulso nel momento di maggiore spinta della Reggina per un fallo su un avversario.

Primo tempo

Necessitava un intervento deciso per provare a modificare un andamento decisamente deludente della Reggina in questo avvio di stagione. Mister Trocini così cambia molto nello schieramento iniziale lasciando fuori dall’undici tutti insieme Grillo, Di Grazia e Ragusa. Quindi Lagonigro tra i pali, davanti a lui Rosario Girasole all’esordio, stesso dicasi per Adejo, poi Blondett e Gatto. In mezzo Laaribi, Barillà e Mungo, mentre in attacco Edera e Porcino a sostegno di Montalto.

Dopo trenta secondi Gatto perde un brutto pallone in uscita e costringe al fallo Laaribi. Sulla battuta pericolo in area amaranto e sfera in angolo. Al settimo grande spunto di Edera sulla destra che lascia due avversari con un dribbling e mette in mezzo. Davanti alla porta Porcino viene anticipato di un soffio. Sul ribaltamento il Savoia riesce a creare un pericolo agli amaranto, ma la conclusione di Fiasco è fuori dallo specchio della porta.

Al diciassettesimo crossa Porcino, spizzata di Barillà, la palla arriva a Montalto che controlla ma viene atterrato, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta il capitano, che spiazza il reggino De Lorenzo e porta la Reggina in vantaggio, 0-1. Solo tre minuti più tardi il Savoia dal limite batte un calcio di punizione e palla che scheggia la traversa, gara aperta.

Al quarantesimo la Reggina con Edera recupera un ottimo pallone sulla trequarti e lo gioca con Montalto che lo restituisce al compagno. Da buona posizione la sua conclusione colpisce un avversario. Si chiude la prima frazione con il risultato di 0-1.

Secondo tempo

Al terzo minuto buona occasione per il Savoia con Favetta lasciato solo in piena area, colpisce di testa, ma per fortuna il tiro è centrale e Lagonigro para. Amaranto schiacciati e in grande difficoltà, serve un intervento prodigioso del portiere Lagonigro per evitare a Favetta la rete del pareggio. Un minuto dopo occasionissima per Edera che fa tutto da solo, parte da metà campo e arriva in area avversaria, conclude e la palla sfiora il palo. Trocini opera il primo campo con l’ingresso di Palumbo al posto di Mungo. Gli amaranto si collocano con la difesa a tre.

Il Savoia trova il pareggio dopo l’ennesima palla inattiva che la Reggina ha subìto in questa prima parte di stagione. Solita dormita, una sponda di un calciatore lasciato ancora una volta solo, la conclusione nel mucchio di Ledesma, deviata, che mette la palla all’angolo destro dove il portiere amaranto non può arrivarci, 1-1. Entra Girasole Domenico per il fratello Rosario, forse andava fatta prima la sostituzione.

La Reggina risponde con Montalto che di testa non inquadra la porta dopo un ottimo cross di Gatto. Un errore non da Montalto. Altro cambio con Salandria e Di Grazia che prendono il posto di Adejo e Barillà, si torna con la difesa a quattro. Da qualche minuto è tornata la squadra di Trocini e con Di Grazia ci prova dopo una giocata sulla sinistra, grande risposta di De Lorenzo. Di Grazia qualche attimo dopo, forse in maniera anche causale ha una incredibile occasione, para ancora De Lorenzo. E il portiere del Savoia, ricordiamo reggino, compie un vero e proprio miracolo togliendo di fatto dalla rete una conclusione di testa di Montalto da pochi passi Incredibile. Savoia alle corde, entra Ragusa per Edera.

Nel momento di maggiore sforzo della Reggina alla ricerca del vantaggio, Montalto, secondo il direttore di gara commette un fallo di reazione su un avversario e viene espulso a due minuti dalla fine. Inammissibile. Al quinto di recupero Blondett salva su un avversario lanciato a rete. Finisce 1-1 tra il Savoia e la Reggina. Un pareggio che sa di poco, amaranto con lo spirito giusto ma a fasi alterne.