Reggina: continua il silenzio stampa

Un pareggio che cambia poco la posizione in classifica della Reggina, essendo solamente cinque i punti conquistati in altrettante partite, ma che forse serve al morale della squadra, dopo la batosta interna con la Gelbison.

Una Reggina che ha giocato discretamente bene il primo tempo e che inspiegabilmente si è concessa all’avversario per i primi venticinque del secondo chiudendosi nella propria area di rigore. Ha subìto il gol del pareggio tanto per cambiare su una palla inattiva e la sponda del solito giocatore lasciato solo. Poi due clamorose palle gol con le prodezze del portiere De Lorenzo su Di Grazia e soprattutto Montalto, quest’ultimo espulso, così come è successo a Ferraro quattro giorni fa.

La disamina dell’incontro? Per sentire i protagonisti tutto rimandato a una prossima volta… La Reggina conferma il silenzio stampa.