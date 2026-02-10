Serie D: doppio addio in casa Sancataldese. Esonero e dimissioni
Le decisioni dopo il pareggio interno contro l'Acireale
10 Febbraio 2026 - 09:54 | Redazione
Il pareggio interno con l’Acireale che tiene la Sancataldese a ridosso della zona pericolo. Un punto in uno scontro diretto che costa caro al tecnico e che ha provocato le dimissioni del Ds:
Il comunicato
“La Sancataldese calcio rende noto di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Leonardo Vanzetto.
Contestualmente il Club accoglie le dimissioni del Ds Ettore Meli.
La Società ringrazia il tecnico e il direttore per il lavoro svolto sino ad oggi, augurando a loro migliori fortune personali e professionali“.