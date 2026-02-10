City Now

Serie D: doppio addio in casa Sancataldese. Esonero e dimissioni

Le decisioni dopo il pareggio interno contro l'Acireale

10 Febbraio 2026 - 09:54 | Redazione

Sancataldese Reggina

Il pareggio interno con l’Acireale che tiene la Sancataldese a ridosso della zona pericolo. Un punto in uno scontro diretto che costa caro al tecnico e che ha provocato le dimissioni del Ds:

Il comunicato

La Sancataldese calcio rende noto di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Leonardo Vanzetto.
Contestualmente il Club accoglie le dimissioni del Ds Ettore Meli.
La Società ringrazia il tecnico e il direttore per il lavoro svolto sino ad oggi, augurando a loro migliori fortune personali e professionali“.

