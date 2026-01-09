Serie D: turno favorevole per N. Igea e Savoia. Big match Nissa-Reggina. Il programma

Domenica si scende in campo per la seconda di ritorno. Il girone I tra i nove dei campionati di serie D è quello che mette in evidenza maggiore equilibrio, la dimostrazione è il punteggio delle prime in classifica Nuova Igea e Savoia con 34, il più basso in assoluto. E sono proprie le due squadre che nel prossimo turno possono usufruire di un turno casalingo e provare ad approfittare dello scontro tra la Nissa e la Reggina.

Il programma della giornata

Favara – Sambiase

Gelbison – Paternò

Nissa – Reggina

Savoia – Acireale

Vibonese – Enna

Vigor Lamezia – A. Palermo

Messina – Sancataldese

Nuova Igea – Milazzo

Ragusa – Gela