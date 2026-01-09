Serie D: turno favorevole per N. Igea e Savoia. Big match Nissa-Reggina. Il programma
Giornata non decisiva, ma che può dire molto nelle zone alte della classifica
09 Gennaio 2026 - 15:31 | Redazione
Domenica si scende in campo per la seconda di ritorno. Il girone I tra i nove dei campionati di serie D è quello che mette in evidenza maggiore equilibrio, la dimostrazione è il punteggio delle prime in classifica Nuova Igea e Savoia con 34, il più basso in assoluto. E sono proprie le due squadre che nel prossimo turno possono usufruire di un turno casalingo e provare ad approfittare dello scontro tra la Nissa e la Reggina.
Il programma della giornata
Favara – Sambiase
Gelbison – Paternò
Nissa – Reggina
Savoia – Acireale
Vibonese – Enna
Vigor Lamezia – A. Palermo
Messina – Sancataldese
Nuova Igea – Milazzo
Ragusa – Gela