City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Serie D: turno favorevole per N. Igea e Savoia. Big match Nissa-Reggina. Il programma

Giornata non decisiva, ma che può dire molto nelle zone alte della classifica

09 Gennaio 2026 - 15:31 | Redazione

Tifosi Nuova Igea

Domenica si scende in campo per la seconda di ritorno. Il girone I tra i nove dei campionati di serie D è quello che mette in evidenza maggiore equilibrio, la dimostrazione è il punteggio delle prime in classifica Nuova Igea e Savoia con 34, il più basso in assoluto. E sono proprie le due squadre che nel prossimo turno possono usufruire di un turno casalingo e provare ad approfittare dello scontro tra la Nissa e la Reggina.

Leggi anche

Il programma della giornata

Favara – Sambiase

Gelbison – Paternò

Nissa – Reggina

Savoia – Acireale

Vibonese – Enna

Vigor Lamezia – A. Palermo

Messina – Sancataldese

Nuova Igea – Milazzo

Ragusa – Gela

Leggi anche

RegginaReggio Calabria Calcio