Serie C: ufficializzate le date di play off e play out

Ufficializzate le date per quello che riguarda la disputa di play off e play out in serie C, questo il programma:

CALENDARIO FASE FINALE – PLAY OFF e PLAY OUT

In ottemperanza a quanto disposto dal Com. Uff. n. 209/A della F.I.G.C. del 08.06.2020 e a modifica del Com. Uff. 205/L del 14.02.2020, si rende noto il calendario aggiornato della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2019-2020:

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica MERCOLEDI’ 01 LUGLIO 2020

2° Turno – Gara unica DOMENICA 05 LUGLIO 2020

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara unica GIOVEDI’ 09 LUGLIO 2020

2° Turno – Gara unica LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020

FINAL FOUR

Semifinali – Gara unica VENERDI’ 17 LUGLIO 2020

Finale – Gara unica MERCOLEDI’ 22 LUGLIO 2020

PLAY OUT

Gara di Andata – SABATO 27 GIUGNO 2020

Gara di Ritorno – MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020