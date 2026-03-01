Serie B: clamoroso stop del Palermo, si staccano Monza e Venezia. Risultati e classifica
Il Catanzaro fermato dal Frosinone dopo quattro vittorie consecutive
01 Marzo 2026 - 17:48 | Redazione
Ha ripreso la sua marcia il Monza adesso in testa alla cllassifica al fianco del Venezia, fermato sul pari dal Sudtirol. Clamoroso tonfo del Palermo sul campo dell’ultimo in graduatoria, il Pescara, mentre il Catanzaro, dopo quattro vittorie consecutive, è bloccato sul pari dal quotato Frosinone.
I risultati della giornata
Monza – Entella 2-0
Sampdoria – Bari 0-2
Sudtirol – Venezia 1-1
Modena – Padova 1-2
Empoli – Cesena 1-1
Spezia – Reggiana 0-1
Avellino – Juve Stabia 0-0
Pescara – Palermo 2-1
Catanzaro – Frosinone 2-2
Mantova – Carrarese ore 17,00
La classifica
Monza 57
Venezia 57
Frosinone 54
Palermo 51
Catanzaro 45
Modena 43
Juve Stabia 39
Cesena 38
Sudtirol 34
Padova 33
Empoli 31
Carrarese 30
Avellino 30
Reggiana 29
Sampdoria 29
Mantova 27
Spezia 25
V. Entella 25
Bari 25
Pescara 21