Serie B: clamoroso stop del Palermo, si staccano Monza e Venezia. Risultati e classifica

Il Catanzaro fermato dal Frosinone dopo quattro vittorie consecutive

01 Marzo 2026 - 17:48 | Redazione

Ha ripreso la sua marcia il Monza adesso in testa alla cllassifica al fianco del Venezia, fermato sul pari dal Sudtirol. Clamoroso tonfo del Palermo sul campo dell’ultimo in graduatoria, il Pescara, mentre il Catanzaro, dopo quattro vittorie consecutive, è bloccato sul pari dal quotato Frosinone.

I risultati della giornata

Monza – Entella 2-0

Sampdoria – Bari 0-2

Sudtirol – Venezia 1-1

Modena – Padova 1-2

Empoli – Cesena 1-1

Spezia – Reggiana 0-1

Avellino – Juve Stabia 0-0

Pescara – Palermo 2-1

Catanzaro – Frosinone 2-2

Mantova – Carrarese ore 17,00

La classifica

Monza 57

Venezia 57

Frosinone 54

Palermo 51

Catanzaro 45

Modena 43

Juve Stabia 39

Cesena 38

Sudtirol 34

Padova 33

Empoli 31

Carrarese 30

Avellino 30

Reggiana 29

Sampdoria 29

Mantova 27

Spezia 25

V. Entella 25

Bari 25

Pescara 21

Reggio Calabria Calcio