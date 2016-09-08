#SettembreRendese, il programma degli eventi 2016
La 51esima edizione del Settembre Rendese anima i quartieri di Rende con mostre, concerti, convegni e sport dal 9 settembre al 15 ottobre: il programma
08 Settembre 2016 - 09:19 | di Vincenzo Comi
La kermesse giunta quest’anno alla 51esima edizione prevede un fitto programma di intrattenimento e big che animeranno i quartieri della città.
Di seguito il programma degli eventi:
Il programma dal 9 al 15 settembre
9 SETTEMBRE
MUSEO DEL PRESENTE
ore 20.00 – “Geni Comuni” mostra evento, ideazione e progetto Luigi Le Piane, mostra a cura di Roberto Sottile, assistenza alla curatela Mariateresa Buccieri
CINETEATRO GARDEN
Dance Studio Rende presenta “Settembre in Danza” compagnia di balletto Skanderberg
PARCO ROSSINI
Da New York le grandi sculture di JUSTIN PEYSER, mostra all’aperto
11 SETTEMBRE
ARCAVACATA
ore 20.30 – Arcavacata September Festival,
presentano Marco Tiesi e Larissa Volpentesta con Giada Salamone. Si esibiranno MICAELA, MARTINA DONATO, SIMONA DODARO, KREZYA, LE DANZATRICI DI ISIDE. Premio sportivo GIOVANNI TOCCI e ELISANO FERRANTE, Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti.
13 SETTEMBRE
VIA FRATELLI BANDIERA – COMMENDA
ore 18.00 – Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti
ore 19.00 – I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS
ore 20.30 – RLB Radioattiva presenta “Radioattiva Summer Happeat”
ore 22.00 – G.O.P.S in concerto
14 SETTEMBRE
PIAZZA R.KENNEDY (Museo del Presente)
Il Centro Commerciale Metropolis presenta:
ore 21.00 – FABIO CURTO in concerto
ore 22.30 – VillaZuk in concerto
15 SETTEMBRE
PARCO ROBINSON
ore 16.00 – Street Art “LIVE” performance dei ragazzi della Street Art School di Cosenza, Mostra di pittura “Ricordi”, Mostra Fotografica, GIOCHI popolari per bambini a cura dell’Accademia dei giochi tradizionali, artigianato artistico a cura di CreaAttivi.
I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS
ore 18.00 -Realizzazione della Scultura “Ali di Seta” a cura di ART3 Luigi Rovella, Franco Paternostro, Nicola Cozzi
ore 18.00 – Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti, I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS
ore 20.00 – Cinema all’aperto su plaid
ore 20.30 – Il Parco Robinson È … moda, musica, arte e spettacolo
ore 21.00 – Sfilata di moda a cura di ADV
ore 23.30 – Angolo dedicato all’Astronomia a cura di Franco Veltri e Angela Zavaglia.
Il programma dal 16 al 22 settembre
16 SETTEMBRE
CENTRO STORICO
ore 18.00 – Convegno “Prodotto topico sapore tipico”
ore 18.30 – Itinerario Teatrale tra le strade del Borgo Antico, La Città del Sole con William Gatto, punto d’incontro Castello Normanno.
Raccolta fondi per beneficenza a cura del Rotaract Club Rende
ore 19.00 – “La Via dei Vini”, degustazioni enogastronomiche, Proloco
ore 19.30 – “Ensemble Musicale-Vocale”, Il Piccolo Musicista
(Sagrato Chiesa di S. Maria Maggiore)
ore 20.30 – Groove Association presenta “Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio” con Salvatore Russo e Paolo Viscardi: chitarra, Camillo Pace: Contrabbasso (P.zza degli Eroi)
ore 22.00 – TEO TEOCOLI in “Teo Teocoli Show” (P.zza degli Eroi)
17 SETTEMBRE
CENTRO STORICO
ore 17.30 – Gran Galà di Poesia – Rende in Versi, Ass. Gue.Ci
(Museo Civico)
ore 18.30 – Itinerario Teatrale tra le strade del Borgo Antico, La Città del Sole con William Gatto, punto d’incontro Castello Normanno. , Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti, I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS
ore 19.00 – “La Via dei Vini”, Proloco Rende
ore 19.00 – Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti
ore 19.30 – “Una voce poco fa”, Bernaudo Melinda mezzosoprano, Francesco Silvestri pianoforte.
ore 20.00 – “Ciak si mangia”,proiezione “Chef-la ricetta perfetta”
Ass. Cinepresi (Cinema Santa Chiara)
ore 20.30 – Egidio Ventura Jazz three “Latin Project 2#” con Egidio Ventura piano, Frank Marino basso, Emanuele Fuduli batteria (P.zza degli Eroi)
ore 22.00 – GIANFRANCO JANNUZZO in “Recital” (P.zza degli Eroi)
18 SETTEMBRE
CENTRO STORICO
ore 17.00 – Workshop “Cultura e creatività: si può fare moda!” intervengono Gerardo Sacco e Gianni Sapone (Museo Civico)
ore 18.30 – Itinerario Teatrale tra le strade del Borgo Antico, La Città del Sole con William Gatto, punto d’incontro Castello Normanno. Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti, I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS
ore 19.00 – “La Via dei Vini”, Proloco Rende
ore 19.30 – Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti
ore 20.00 – “Ciak si mangia”, proiezione “Il sapore del successo”
Ass. Cinepresi (Cinema Santa Chiara)
ore 20.30 – “Recondite armonie: il Divino in musica”, Sarah Baratta soprano, Luca Bruno baritono, Stefano Tanzillo tenore,Silia Valente soprano, Federico Veltri tenore, Andrea Bauleo pianoforte a cura di Luigia Pastore (Chiesa di S. Maria Maggiore)
ore 21.30 – #RENDEFASHIONDAY, Sfilata di moda e presentazione del libro di Gerardo Sacco, ospiti il Maestro Orafo Gerardo Sacco, la ballerina Veronica Tundis in “La Spirale”, il cantante Alfredo Bruno, special guest lo stilista Gianni Sapone (P.zza degli Eroi)
20 SETTEMBRE
SAPORITO – Piazza della Chiesa della S.S. Trinità
ore 20.00 – Noemi Guido Band “I Colori della Notte”, ARPA Calabria
ore 21.30 – La parrocchia SS.ma Trinità presenta il musical “Pinocchio”
21 SETTEMBRE
CENTRO STORICO – Cinema Santa Chiara
ore 21.00 – Cineforum Falso Movimento presenta
“La tela e lo Schermo” a cura di Giuseppe Scarpelli. Proiezione SHIRLEY: VISIONS OF REALITY di Gustav Deutsch – Austria 2013, Introduce Bruno Di Marino, Docente di Teoria e Metodo dei Mass Media presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone.
22 SETTEMBRE
MUSEO DEL PRESENTE
ore 18.00 – Convegno “Rendere ecosostenibili i quartieri” a cura
delll’ Ass. In Dulcedine Societatis
CENTRO STORICO – Cinema Santa Chiara
ore 20.30 – Cineforum Falso Movimento presenta
“La tela e lo Schermo” a cura di Giuseppe Scarpelli. Proiezione EL ARTISTA di Mariano Cohn & Gastón Duprat – Argentina /Italia, 2008, Introduce Ugo G. Caruso, Storico del Cinema.
QUATTROMIGLIA – Parco Giorcelli
ore19.30 – Raccolta di Beneficenza materiale didattico
Ass. Niki Aprile Gatti, I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS
ore 20.30 – Open Act : Ganja Social Club
ore 22.00 – KRIKKA REGAE (Reggae From Matera)
ore 23.30 – Aftershow : Dancehall Mujina Crew
Il programma dal 23 al 30 settembre
23 SETTEMBRE
NOGIANO
ore 20.30 – Giuseppe Garofalo Eventi presenta “The Wave Trip Band”
VIA ROSSINI
ore 19.30 Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti, I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS, Raccolta fondi per beneficenza a cura del Rotaract Club Rende
ore 21.30 – LUCA CARBONI in Pop-Up Tour
QUATTROMIGLIA – Parco Giorcelli
ore 20.30 – Open Act : Bruno and the Souldiers (Ska ,2tone from Soverato)
ore 23.30 – SOUL PAINS
ore 00.30 – Aftershow: Chosen FEW DJ Set
24 SETTEMBRE
CONTRADA CUTURA – Ex Scalo Ferroviario
ore 16.00 – Ass. A Timugna presenta la Festa dell’ Uva e del Vino, il Palio della Pigiatura e 6° Raduno dell’Organetto
QUATTROMIGLIA – Parco Giorcelli
ore 19.30 – Raccolta di Beneficenza materiale didattico,
Ass. Niki Aprile Gatti, I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS
ore 20.30 – Open Act : Spasulati Trio
ore 22.00 – FOLKABBESTIA 20 anni tour (Folk, Balcan)
ore 23.30 – Aftershow : Dj Kerò
25 SETTEMBRE
VIA ROSSINI
ore 9.00 – 1° Trofeo città di Rende, memorial Gaetano aiello Corsa Podistica organizzato dal Comitato Prov.le F.I.D.A.L.
QUATTROMIGLIA – Parco Giorcelli
ore 19.30 – Raccolta di Beneficenza materiale didattico,
Ass. Niki Aprile Gatti, I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS
ore 20.30 – Open Act : Twist Contest
ore 22.00 – Le RIVOLTELLE in concerto
ore 23.30 – Aftershow : Turnover Djs
26 SETTEMBRE
SAPORITO -Centro Sociale Roberta Lanzino
ore 21.00 – Banda Musicale Città di Rende, Concerto sinfonico
28 SETTEMBRE
CENTRO STORICO – Cinema Santa Chiara
ore 21.00 – Cineforum Falso Movimento, “La tela e lo Schermo” a cura di Giuseppe Scarpelli. Proiezione EL SOL DEL MEMBRILLO di Victor Erice – Spagna 1992
AREA MERCATALE
MusicBeerFestival Rende 2016 a cura di Arintha Club
ore 22.00 – TARANTA NOVA in concerto
ore 23.30 – POZZO DI SAN PATRIZIO in concerto
29 SETTEMBRE
CENTRO STORICO
ore 18.00 – Presentazione Libro De Pascalis “Notturno Bizantino” con Claudio STRINATI e Marina MATTEI (Museo Civico)
ore 21.00 – Cineforum Falso Movimento, La tela e lo Schermo” a cura di Giuseppe Scarpelli. Proiezione THE GREAT MUSEUM
di Johannes Holzhausen – Austria 2014
In collaborazione con Roberto Bilotti (Museo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese – Roma). Introducono Marina Mattei curatrice archeologa dei Musei Capitolini e Gianluca Covelli critico d’arte.
(Cinema Santa Chiara)
AREA MERCATALE
MusicBeerFestival Rende 2016 a cura di Arintha Club
ore 22.00 – GIOMAN in concerto
ore 23.30 – ò Zulù 99Posse
30 SETTEMBRE
MUSEO DEL PRESENTE
ore 18.00 – Presentazione catalogo mostra “Wunderkammer” a cura di Roberto Bilotti e Gianluca Covelli
Testi di R. Bilotti, G. Covelli, G. Mayaud, S. Santacatterina
ore 19.00 – Proiezione video mostra “Wunderkammer”
di Orazio Garofalo
ore 19.30 – Presentazione delle acquisizioni delle opere di F. Anelli,
F. Flaccavento, T. Pingitore a cura di Gianluca Covelli
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA
ore 10.00 – La Notte dei Ricercatori
AREA MERCATALE
MusicBeerFestival Rende 2016 a cura di Arintha Club
ore 20.00 – Raccolta fondi per beneficenza a cura del
Rotaract Club Rende
ore 20.30 – Ass. Gli Altri Siamo Noi presenta “Mostra Artigianato”,
ore 21.30 – ASD Juliard in “GREASE”;
ore 23.30 – Lindia Ivana – Calabrisella e Marinella
Gli appuntamenti di ottobre
1 OTTOBRE
AREA MERCATALE
MusicBeerFestival Rende 2016 a cura di Arintha Club
ore 20.00 Raccolta fondi per beneficenza, Rotaract Club Rende
ore 21.30 – IL CONTE BIAGIO in concerto
ore 22.00 – ROBERTO BILLI in concerto
ore 23.30 – IL PARTO DELLE NUVOLE PESANTI in concerto
15 OTTOBRE
MUSEO DEL PRESENTE
ore 19.00 – Mostra “Calabria Futurista” a cura di Roberto Bilotti e Gianluca Covelli. Opere di A. Marasco, E. Benedetto, A.Yaria, M. Berradelli, L. Repaci, G. Tedeschi, L. Passalacqua, S. Lo Celso,
U. Boccioni allestimento a cura di Franco Paternostro
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