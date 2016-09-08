SettembreRendese, il programma degli eventi 2016

La 51esima edizione del Settembre Rendese anima i quartieri di Rende con mostre, concerti, convegni e sport dal 9 settembre al 15 ottobre: il programma

La kermesse giunta quest’anno alla 51esima edizione prevede un fitto programma di intrattenimento e big che animeranno i quartieri della città.

Di seguito il programma degli eventi:

Il programma dal 9 al 15 settembre

9 SETTEMBRE

MUSEO DEL PRESENTE

ore 20.00 – “Geni Comuni” mostra evento, ideazione e progetto Luigi Le Piane, mostra a cura di Roberto Sottile, assistenza alla curatela Mariateresa Buccieri

CINETEATRO GARDEN

Dance Studio Rende presenta “Settembre in Danza” compagnia di balletto Skanderberg

PARCO ROSSINI

Da New York le grandi sculture di JUSTIN PEYSER, mostra all’aperto

11 SETTEMBRE

ARCAVACATA

ore 20.30 – Arcavacata September Festival,

presentano Marco Tiesi e Larissa Volpentesta con Giada Salamone. Si esibiranno MICAELA, MARTINA DONATO, SIMONA DODARO, KREZYA, LE DANZATRICI DI ISIDE. Premio sportivo GIOVANNI TOCCI e ELISANO FERRANTE, Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti.

13 SETTEMBRE

VIA FRATELLI BANDIERA – COMMENDA

ore 18.00 – Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti

ore 19.00 – I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS

ore 20.30 – RLB Radioattiva presenta “Radioattiva Summer Happeat”

ore 22.00 – G.O.P.S in concerto

14 SETTEMBRE

PIAZZA R.KENNEDY (Museo del Presente)

Il Centro Commerciale Metropolis presenta:

ore 21.00 – FABIO CURTO in concerto

ore 22.30 – VillaZuk in concerto

15 SETTEMBRE

PARCO ROBINSON

ore 16.00 – Street Art “LIVE” performance dei ragazzi della Street Art School di Cosenza, Mostra di pittura “Ricordi”, Mostra Fotografica, GIOCHI popolari per bambini a cura dell’Accademia dei giochi tradizionali, artigianato artistico a cura di CreaAttivi.

I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS

ore 18.00 -Realizzazione della Scultura “Ali di Seta” a cura di ART3 Luigi Rovella, Franco Paternostro, Nicola Cozzi

ore 18.00 – Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti, I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS

ore 20.00 – Cinema all’aperto su plaid

ore 20.30 – Il Parco Robinson È … moda, musica, arte e spettacolo

ore 21.00 – Sfilata di moda a cura di ADV

ore 23.30 – Angolo dedicato all’Astronomia a cura di Franco Veltri e Angela Zavaglia.

Il programma dal 16 al 22 settembre

16 SETTEMBRE

CENTRO STORICO

ore 18.00 – Convegno “Prodotto topico sapore tipico”

ore 18.30 – Itinerario Teatrale tra le strade del Borgo Antico, La Città del Sole con William Gatto, punto d’incontro Castello Normanno.

Raccolta fondi per beneficenza a cura del Rotaract Club Rende

ore 19.00 – “La Via dei Vini”, degustazioni enogastronomiche, Proloco

ore 19.30 – “Ensemble Musicale-Vocale”, Il Piccolo Musicista

(Sagrato Chiesa di S. Maria Maggiore)

ore 20.30 – Groove Association presenta “Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio” con Salvatore Russo e Paolo Viscardi: chitarra, Camillo Pace: Contrabbasso (P.zza degli Eroi)

ore 22.00 – TEO TEOCOLI in “Teo Teocoli Show” (P.zza degli Eroi)

17 SETTEMBRE

CENTRO STORICO

ore 17.30 – Gran Galà di Poesia – Rende in Versi, Ass. Gue.Ci

(Museo Civico)

ore 18.30 – Itinerario Teatrale tra le strade del Borgo Antico, La Città del Sole con William Gatto, punto d’incontro Castello Normanno. , Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti, I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS

ore 19.00 – “La Via dei Vini”, Proloco Rende

ore 19.00 – Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti

ore 19.30 – “Una voce poco fa”, Bernaudo Melinda mezzosoprano, Francesco Silvestri pianoforte.

ore 20.00 – “Ciak si mangia”,proiezione “Chef-la ricetta perfetta”

Ass. Cinepresi (Cinema Santa Chiara)

ore 20.30 – Egidio Ventura Jazz three “Latin Project 2#” con Egidio Ventura piano, Frank Marino basso, Emanuele Fuduli batteria (P.zza degli Eroi)

ore 22.00 – GIANFRANCO JANNUZZO in “Recital” (P.zza degli Eroi)

18 SETTEMBRE

CENTRO STORICO

ore 17.00 – Workshop “Cultura e creatività: si può fare moda!” intervengono Gerardo Sacco e Gianni Sapone (Museo Civico)

ore 18.30 – Itinerario Teatrale tra le strade del Borgo Antico, La Città del Sole con William Gatto, punto d’incontro Castello Normanno. Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti, I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS

ore 19.00 – “La Via dei Vini”, Proloco Rende

ore 19.30 – Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti

ore 20.00 – “Ciak si mangia”, proiezione “Il sapore del successo”

Ass. Cinepresi (Cinema Santa Chiara)

ore 20.30 – “Recondite armonie: il Divino in musica”, Sarah Baratta soprano, Luca Bruno baritono, Stefano Tanzillo tenore,Silia Valente soprano, Federico Veltri tenore, Andrea Bauleo pianoforte a cura di Luigia Pastore (Chiesa di S. Maria Maggiore)

ore 21.30 – #RENDEFASHIONDAY, Sfilata di moda e presentazione del libro di Gerardo Sacco, ospiti il Maestro Orafo Gerardo Sacco, la ballerina Veronica Tundis in “La Spirale”, il cantante Alfredo Bruno, special guest lo stilista Gianni Sapone (P.zza degli Eroi)

20 SETTEMBRE

SAPORITO – Piazza della Chiesa della S.S. Trinità

ore 20.00 – Noemi Guido Band “I Colori della Notte”, ARPA Calabria

ore 21.30 – La parrocchia SS.ma Trinità presenta il musical “Pinocchio”

21 SETTEMBRE

CENTRO STORICO – Cinema Santa Chiara

ore 21.00 – Cineforum Falso Movimento presenta

“La tela e lo Schermo” a cura di Giuseppe Scarpelli. Proiezione SHIRLEY: VISIONS OF REALITY di Gustav Deutsch – Austria 2013, Introduce Bruno Di Marino, Docente di Teoria e Metodo dei Mass Media presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone.

22 SETTEMBRE

MUSEO DEL PRESENTE

ore 18.00 – Convegno “Rendere ecosostenibili i quartieri” a cura

delll’ Ass. In Dulcedine Societatis

CENTRO STORICO – Cinema Santa Chiara

ore 20.30 – Cineforum Falso Movimento presenta

“La tela e lo Schermo” a cura di Giuseppe Scarpelli. Proiezione EL ARTISTA di Mariano Cohn & Gastón Duprat – Argentina /Italia, 2008, Introduce Ugo G. Caruso, Storico del Cinema.

QUATTROMIGLIA – Parco Giorcelli

ore19.30 – Raccolta di Beneficenza materiale didattico

Ass. Niki Aprile Gatti, I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS

ore 20.30 – Open Act : Ganja Social Club

ore 22.00 – KRIKKA REGAE (Reggae From Matera)

ore 23.30 – Aftershow : Dancehall Mujina Crew

Il programma dal 23 al 30 settembre

23 SETTEMBRE

NOGIANO

ore 20.30 – Giuseppe Garofalo Eventi presenta “The Wave Trip Band”

VIA ROSSINI

ore 19.30 Raccolta di Beneficenza materiale didattico, Ass. Niki Aprile Gatti, I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS, Raccolta fondi per beneficenza a cura del Rotaract Club Rende

ore 21.30 – LUCA CARBONI in Pop-Up Tour

QUATTROMIGLIA – Parco Giorcelli

ore 20.30 – Open Act : Bruno and the Souldiers (Ska ,2tone from Soverato)

ore 23.30 – SOUL PAINS

ore 00.30 – Aftershow: Chosen FEW DJ Set

24 SETTEMBRE

CONTRADA CUTURA – Ex Scalo Ferroviario

ore 16.00 – Ass. A Timugna presenta la Festa dell’ Uva e del Vino, il Palio della Pigiatura e 6° Raduno dell’Organetto

QUATTROMIGLIA – Parco Giorcelli

ore 19.30 – Raccolta di Beneficenza materiale didattico,

Ass. Niki Aprile Gatti, I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS

ore 20.30 – Open Act : Spasulati Trio

ore 22.00 – FOLKABBESTIA 20 anni tour (Folk, Balcan)

ore 23.30 – Aftershow : Dj Kerò

25 SETTEMBRE

VIA ROSSINI

ore 9.00 – 1° Trofeo città di Rende, memorial Gaetano aiello Corsa Podistica organizzato dal Comitato Prov.le F.I.D.A.L.

QUATTROMIGLIA – Parco Giorcelli

ore 19.30 – Raccolta di Beneficenza materiale didattico,

Ass. Niki Aprile Gatti, I Ragazzi del CIRCO DE ANGELIS

ore 20.30 – Open Act : Twist Contest

ore 22.00 – Le RIVOLTELLE in concerto

ore 23.30 – Aftershow : Turnover Djs

26 SETTEMBRE

SAPORITO -Centro Sociale Roberta Lanzino

ore 21.00 – Banda Musicale Città di Rende, Concerto sinfonico

28 SETTEMBRE

CENTRO STORICO – Cinema Santa Chiara

ore 21.00 – Cineforum Falso Movimento, “La tela e lo Schermo” a cura di Giuseppe Scarpelli. Proiezione EL SOL DEL MEMBRILLO di Victor Erice – Spagna 1992

AREA MERCATALE

MusicBeerFestival Rende 2016 a cura di Arintha Club

ore 22.00 – TARANTA NOVA in concerto

ore 23.30 – POZZO DI SAN PATRIZIO in concerto

29 SETTEMBRE

CENTRO STORICO

ore 18.00 – Presentazione Libro De Pascalis “Notturno Bizantino” con Claudio STRINATI e Marina MATTEI (Museo Civico)

ore 21.00 – Cineforum Falso Movimento, La tela e lo Schermo” a cura di Giuseppe Scarpelli. Proiezione THE GREAT MUSEUM

di Johannes Holzhausen – Austria 2014

In collaborazione con Roberto Bilotti (Museo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese – Roma). Introducono Marina Mattei curatrice archeologa dei Musei Capitolini e Gianluca Covelli critico d’arte.

(Cinema Santa Chiara)

AREA MERCATALE

MusicBeerFestival Rende 2016 a cura di Arintha Club

ore 22.00 – GIOMAN in concerto

ore 23.30 – ò Zulù 99Posse

30 SETTEMBRE

MUSEO DEL PRESENTE

ore 18.00 – Presentazione catalogo mostra “Wunderkammer” a cura di Roberto Bilotti e Gianluca Covelli

Testi di R. Bilotti, G. Covelli, G. Mayaud, S. Santacatterina

ore 19.00 – Proiezione video mostra “Wunderkammer”

di Orazio Garofalo

ore 19.30 – Presentazione delle acquisizioni delle opere di F. Anelli,

F. Flaccavento, T. Pingitore a cura di Gianluca Covelli

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA

ore 10.00 – La Notte dei Ricercatori

AREA MERCATALE

MusicBeerFestival Rende 2016 a cura di Arintha Club

ore 20.00 – Raccolta fondi per beneficenza a cura del

Rotaract Club Rende

ore 20.30 – Ass. Gli Altri Siamo Noi presenta “Mostra Artigianato”,

ore 21.30 – ASD Juliard in “GREASE”;

ore 23.30 – Lindia Ivana – Calabrisella e Marinella

Gli appuntamenti di ottobre

1 OTTOBRE

AREA MERCATALE

MusicBeerFestival Rende 2016 a cura di Arintha Club

ore 20.00 Raccolta fondi per beneficenza, Rotaract Club Rende

ore 21.30 – IL CONTE BIAGIO in concerto

ore 22.00 – ROBERTO BILLI in concerto

ore 23.30 – IL PARTO DELLE NUVOLE PESANTI in concerto

15 OTTOBRE

MUSEO DEL PRESENTE

ore 19.00 – Mostra “Calabria Futurista” a cura di Roberto Bilotti e Gianluca Covelli. Opere di A. Marasco, E. Benedetto, A.Yaria, M. Berradelli, L. Repaci, G. Tedeschi, L. Passalacqua, S. Lo Celso,

U. Boccioni allestimento a cura di Franco Paternostro