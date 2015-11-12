Settimana intensa di attività sociali e culturali per Incontriamoci Sempre
Dal corso di tarantelle alla Festa d'autunno a Motta San Giovanni, passando per Calabria d'autore e il convegno sul bergamotto: la settimana dell'associazione
12 Novembre 2015 - 09:22 | di Vincenzo Comi
Da oggi parte una intensa settimana di attivita’ che vede protagonista l’associazione INCONTRIAMOCI SEMPRE .
Il mercoledì spazio alle tradizioni con il corso tarantelle del sud con la direzione artistica di GIOVANNA SCARFO’, venerdì 13 novembre spazio alla rassegna CALABRIA D’AUTORE,protagonista,il grande scrittore GIOACCHINO CRIACO, con il suo ultimo lavoro edito dalla FELTRINELLI,si prevede il sold out nella bellissima stazione fs di Reggio C.
S.CATERINA, sabato 14 novembre tutta l’associazione organizza la carovana del direttivo dei soci ed amici nel bellissimo borgo di MOTTA SG alla FESTA D’AUTUNNO, per degustare i prodotti tipici del nostro territorio e condividere un grande momento di aggregazione collettiva, invitando nel contempo molti cittadini ad ammirare le bellezze ed i profumi delle nostre meravigliose colline.
Domenica 15 novembre S. Caterina vivra’ un’intensa giornata con la piazza di economia solidale con esposizioni e momenti di discussioni con convegni-dibattiti, convegno pomeridiano con tema il bergamotto.
Invitiamo i cittadini e la stampa a partecipare per sostenere insieme la crescita sociale e culturale dei nostri territori.
Il Presidente Pino Strati
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