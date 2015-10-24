Si apre la programmazione de Le muse

E’ tutto pronto per domenica 25 ottobre 2015 – ore 18,30 giornata di apertura del nuovo programma sociale del Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse”.

L’antologica di abiti Gaudiomonte Couture

Una serata che per tradizione dà la possibilità alla città di Reggio Calabria di vedere una mostra solo per poche ore ed in occasione del Premio Muse 2016, le Sale della nota associazione, ospiteranno una “Antologica di alcuni abiti della Collezione Gaudiomonte Couture”.

Non potevamo non aprire questo nuovo anno con un momento di alto livello umano, artistico, professionale, intellettuale e così – commenta Giuseppe Livoti presidente Muse- riapriamo il nostro Cortile delle Muse ed i nostri spazi a quella che in questa nuova edizione definiamo …la cultura che si muove…

“Quando vien la sera…” è il titolo e metafora per questa manifestazione. Due personaggi d’eccellenza i protagonisti dell’evento.

Gli ospiti della serata

Rosanna Cancellieri, volto RAI e donna dalle mille sfaccettature, premiata per i suoi meriti sia come giornalista che come esperta di moda. Per l’occasione la Cancellieri sarà la madrina della mostra dedicata ad un creativo che ha dato un volto nuovo ed inedito alla Haute Couture, all’Alta Moda lo stilista e designer Michele Gaudiomonte, altro personaggio premiato.

Abiti di grande sartoria, ricami preziosi elaborati artigianalmente, linee sinuose, tessuti dipinti, elaborazioni da gran sera tra nero e bianco, presentati al Teatro della Terra al Parco della Biodiversità in occasione dell’Expo Milano 2015 costituiranno magna pars – di un momento espositivo in cui la moda italiana esprime la sua forza e importanza nel mondo.

Una -Famiglia culturale – quella delle Muse, che si ritrova proiettata sempre più nel panorama nazionale con eventi e scambi che si rinnoveranno anche in questa programmazione ed in tale occasione il presidente Giuseppe Livoti, insieme alla vice presidente Teresa Polimeni Cordova presenteranno il nuovo programma, 45 manifestazioni distribuite da novembre fino al 5 giugno, serate a tema, esposizioni, personaggi a confronto e mostre in storici palazzi in un attraversamento conoscitivo e dal grande valore esperenziale.