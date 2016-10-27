Si è spento il reggino Luciano Rispoli: giornalista e volto storico della tv

Aveva 84 anni: il conduttore di Parola mia e Tappeto volante era nato a Reggio Calabria nel 1932. L'annuncio dello scrittore Mariano Sabatini

Si è spento Luciano Rispoli, volto storico della tv, giornalista calabrese, nato proprio a Reggio Calabria nel 1932, conduttore televisivo e radiofonico a livello nazionale, oltre che direttore del Dipartimento Scuola Educazione della RAI.

E’ morto ieri sera a 84 anni e ad annunciarlo è stato lo scrittore Mariano Sabatini, suo collaboratore per lungo tempo, che ha dichiarato: “Rispoli ha continuato a proporre la sua televisione civile e rispettosa anche dopo aver lasciato la tv pubblica, dal 1991, su Tmc e poi su altre emittenti, con un rientro in Rai nel 2002-2003. È mancato dopo una lunga malattia a 84 anni, compiuti il 12 luglio scorso”. (ansa.it)

Per il grande pubblico era “zio Luciano”, un uomo innamorato del suo lavoro, che aveva condotto celebri programmi quali “Parola mia” e “Tappeto volante”, nei quali ospitava attrici e scrittori per il piacere di ascoltare.

Quando ha compiuto 80 anni aveva confessato a Vanity Fair: “Mi avevano messo il pacemaker e non andava mai bene: a volte i battiti cardiaci erano troppi, a volte troppo pochi. C’era solo un momento in cui la frequenza era perfetta: quando il tecnico abbassava il braccio, la spia sulla telecamera si accendeva e io ero in onda”.