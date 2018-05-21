Sicurezza ed Intelligence al Liceo Classico ‘T. Campanella’
Il Questore Raffaele Grassi interviene in Aula Magna su 'Profili di sicurezza pubblica in tema di Intelligence integrata' nel corso per gli studenti
21 Maggio 2018 - 14:52 | di Vincenzo Comi
Mercoledì 23 maggio, alle ore 16.00, nell’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella”, il Sig. Questore della Provincia di Reggio Calabria, Dr. Raffaele Grassi, terrà una relazione sul tema “Profili di sicurezza pubblica in tema di Intelligence integrata”.
L’incontro si inserisce nella programmazione del corso su Intelligence e Cittadinanza attiva, propedeutico alla partecipazione degli studenti interessati, nell’ambito di Alternanza scuola-lavoro, alle attività promosse dal Laboratorio sull’Intelligence dell’Università della Calabria, diretto dal prof. Mario Caligiuri
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