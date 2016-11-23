A Siderno “Lo sguardo oltre. Reggio Calabria, visioni metropolitane”

L’evento si terrà a Siderno Superiore – Palazzo De Mojà il 28 novembre 2016 alle ore 17.00.

Il convegno avrà luogo nella sala conferenze di palazzo De Mojà e si propone in contemporanea all’esposizione della mostra “Lo sguardo oltre. Reggio Calabria, visioni metropolitane” allestita presso Palazzo De Mojà a Siderno superiore.

L’appuntamento con l’arte della fotografia e dell’immagine vuole essere un ulteriore e suggestivo spunto di riflessione per discutere del nuovo assetto istituzionale territoriale e creare sinergie di relazioni nel vasto comprensorio reggino; contribuire con rinnovati contenuti ad un processo di pianificazione ampio e partecipato, destinato a porre le basi per il nuovo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La mostra collettiva, allestita nelle sale attigue al convegno, “Lo sguardo oltre. Reggio Calabria visioni metropolitane” è un viaggio artistico e allo stesso tempo documentario nella Città Metropolitana di Reggio Calabria attraverso le visioni, con scatti di grandi fotoreporter italiani e giovani talenti emergenti che hanno posato il loro sguardo sul territorio calabrese, specchio delle variegate sensibilità degli autori – di paesaggi contemporanei, allo stesso tempo estàtici, stereotipati o sopraffatti dall’illegalità; arti e tradizioni documentate che caratterizzano questo territorio ai margini d’Italia, al centro del Mediterraneo.

All’incontro parteciperanno il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà, il Sindaco di Siderno Pietro Fuda, il Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino, l’esperto di Diritto Regionale Giuseppe Strangio, il Presidente dell’Associazione “Borghi da Ri..Vivere” Giovanni Renda, l’imprenditore Francesco Carnovale, l’Amministratore Unico di Bluocean srl e curatore della mostra Francesco Scarpino e Laura Dominici moderatore degli interventi e Presidente dell’Associazione Culturale l’Ariete.

Contribuiranno ad arricchire i contenuti del convegno gli interventi di diversi sindaci ed attori impegnati nel comprensorio che hanno confermato la propria partecipazione.