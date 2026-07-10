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Ventenne accoltellato nel reggino: non è in pericolo di vita

Avviate le indagini per identificare l'autore del ferimento e il movente

10 Luglio 2026 - 09:17 | Comunicato stampa

Coltello

Un giovane di 20 anni è stato accoltellato a Siderno nel corso di un litigio per futili motivi con altri ragazzi coetanei. Dopo il ferimento il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Locri e sottoposto ad intervento chirurgico. Il ragazzo non è in pericolo di vita.

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Sul luogo del ferimento sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per identificare l’autore del ferimento e il movente dell’accaduto. Le indagini delle forze dell’ordine sono coordinate dalla Procura di Locri.

Fonte: Ansa Calabria

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