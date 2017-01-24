Sigep 2017: gelateria Cesare, nasce il nuovo gusto ‘Italico’

Al Sigep di Rimini il salone di gelateria e pasticceria presentato uno strepitoso gusto creato a 6 mani con i vincitori delle ultime tre edizioni del Concorso “Gelateria dell’anno” indetto dal sito del Gastronauta. ITALICO é un gusto che vuole rappresentare con il suo sapore il connubio tra i prodotti d’eccellenza di ciascuna regione d’appartenenza delle tre gelaterie campioni d’Italia.

Succede così che i Fichi di Villapiana di Cosenza eccellenza della Calabria (regione del Maestro Davide De Stefano di Gelato Cesare di Reggio Calabria, vincitrice nel 2016) il cui sapore è dolce e mielato, vengano “affogati” nel Torcolato di Breganze Doc, un vino giallo oro dal profumo mielato e di uva passita, tipico della provincia di Vicenza , terra Veneta dalla quale proviene il Maestro Guido Zandonà delle gelaterie Ciokkolatte, vincitrici del concorso nel 2015. Questo delizioso composto impreziosisce il superbo gelato prodotto utilizzando dell’eccellente Ricotta di Pecora proveniente da Pizzoli, piccolo centro in provincia dell’Aquila, capoluogo abruzzese sede della famosa Bar Gelateria Duomo L’Aquila- Avezzano, vincitrice con il Maestro Francesco Dioletta del premio del Gastronauta nel 2014. Un grazie a tutti e come dice Alex Ravevelli presentatore dell’evento … “Questo gelato Spacca ma unisce l’Italia”.