Polistena, Silvia Mezzanotte fa tappa in Piazza della Repubblica con il suo Tour 2025

Venerdì 18 luglio alle ore 21.00 in Piazza della Repubblica, arriva Silvia Mezzanotte, voce tra le più apprezzate del panorama italiano, con una tappa imperdibile del suo Tour 2025.

Un appuntamento che il produttore Stefano Baldrini, di origini calabresi, ha voluto fortemente per portare nella sua terra una protagonista indiscussa della musica italiana.

L’artista ripercorre in un concerto mozzafiato, le tappe più importanti dei suoi 35 anni di carriera dai grandi successi dei Matia Bazar, di cui è stata front woman per oltre 10 anni (Brivido caldo, Cavallo bianco, Vacanze Romane, Ti sento, Messaggio d’amore, canzone vincitrice del 25° Festival di Sanremo) ai brani che l’hanno resa protagonista nei suoi album da solista, fino alle sue interpretazioni di brani intramontabili come La cura di Battiato, Non abbiam bisogno di parole di Ron.

Nuova uscita: Ti pretendo di Raf in versione lounge

Dal 4 luglio, inoltre, è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali la nuovissima Ti pretendo di Raf, realizzata per il progetto Giancarlo Bigazzi in lounge in collaborazione con Papik.

“Quando ho saputo che Giovanni Bigazzi (ideatore del progetto) mi stava cercando ho detto immediatamente sì – dichiara Mezzanotte. L’idea di fare parte di una storia così bella, che celebra in Lounge le meravigliose canzoni di Giancarlo Bigazzi mi ha conquistata subito. Franco Fasano, il direttore artistico mi ha proposto Ti pretendo, brano che appartiene ai miei vent’anni, e il cerchio si è chiuso, perché Raf è uno dei cantautori che amo e ascolto di più. La collaborazione con Papik inoltre era uno di quei sogni nel cassetto in attesa di essere realizzato. Infatti ha centrato in pieno il mood che avevo in mente: seduzione, classe, eleganza e fascino. Ciò che voglio rappresentare con questo brano, oggi”.

Silvia Mezzanotte, con le sue canzoni, la sua versatilità e duttilità vocale apre al pubblico le porte del suo mondo, tra parole e musica, dove incontrare non solo la sua voce, ma anche la sua anima:

“La musica mi ha salvata dalle mie fragilità trasformandole in punti di forza. Le mie insicurezze di bambina sono diventate emozioni, canzoni e poi concerti. Ecco perché salgo sul palco piena di gioia. Con la volontà di condividere la mia voce come fosse sempre la prima volta. Con la speranza di scrivere ogni sera una nuova storia d’amore con il pubblico. Con l’ambizione di lasciare un piccolo segno nel cuore di chi mi ascolta. E funziona – conclude Silvia – perché il sentimento che mi anima è la gratitudine”.

Ad accompagnarla, in questo viaggio, quattro grandi musicisti: Riccardo Cherubini alle chitarre e tromba, Lino De Rosa Davern al basso, Riccardo Ciaramellari alle tastiere e fisarmonicae Claudio Del Signore alla batteria e percussioni.