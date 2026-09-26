Al Sant’Agata spunta un volto amato dai tifosi: Fulvio Simonini torna a riabbracciare la Reggina

Al termine della consueta conferenza stampa pre gara di mister Marco Marchionni, il centro sportivo Sant’Agata ha regalato un piacevole tuffo nel passato amaranto. Sul vialone della struttura reggina è infatti comparso un volto molto conosciuto e apprezzato dalla tifoseria: Fulvio Simonini, indimeticato attaccante della Reggina.

Attorno a lui si sono subito radunati alcuni colleghi, qualche tifoso e lo stesso tecnico amaranto, con cui l’ex bomber ha avuto modo di scambiare qualche parola. Un incontro spontaneo, accompagnato dai ricordi e dall’affetto di chi ha lasciato una traccia importante nella storia del club.

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Con Fulvio abbiamo scambiato qualche chiacchiera e inevitabile è stato il viaggio nella memoria fino al suo esordio con la maglia della Reggina. 22 ottobre 19189, un debutto da sogno, arrivato in uno degli appuntamenti più sentiti dalla città: il derby contro il Messina. Simonini riuscì a firmare il gol della vittoria, entrando immediatamente nel cuore della tifoseria amaranto. Una rete dal peso enorme, non soltanto per il risultato sul campo, ma per il legame creato in pochi minuti con un popolo che ancora oggi ricorda con entusiasmo quella giornata.

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Simonini sarà presente domenica al Granillo per assistere alla sfida tra Reggina e Nuova Igea, un appuntamento importante per la squadra di Marchionni, capolista del girone I di Serie D dopo un avvio di stagione perfetto. Una presenza speciale sugli spalti, quella di un ex calciatore che rappresenta un pezzo della storia amaranto e che continua a mantenere vivo il rapporto con la città e con i suoi tifosi.

foto: Maurizio Laganà