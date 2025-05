SNAI, i Sindaci dell’Area Grecanica rispondono a Falcomatà: ‘Scarica responsabilità sull’attuale gestione’

"Abbiamo appreso della volontà del Sindaco Metropolitano di non sottoscrivere alcune convenzioni relative ad interventi importanti per i nostri territori a causa dei ritardi accumulati", le parole dei sindaci Foti, Arfuso, Zavettieri e Penna

Di seguito la nota, in risposta al comunicato emesso ieri dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, a firma del Sindaco Referente di Montebello Maria Foti, del Sindaco di Cardeto Daniela Arfuso, del Sindaco di Roccaforte Domenico Penna e de Sindaco di Roghudi, Pierpaolo Zavettieri.

“A seguito della riunione convocata dal Sindaco Metropolitano per fare il punto sulla SNAI e della successiva nota stampa riteniamo doverose alcune precisazioni.

Abbiamo partecipato alla riunione con spirito collaborativo e costruttivo senza sottrarci ai nostri compiti e alle responsabilità consapevoli dei ritardi mostruosi ereditati e in linea con l’attività di impulso e di monitoraggio portata avanti in questi ultimi mesi dal nuovo capofila, d’intesa con la Regione Calabria, nonostante le numerose difficoltà”.

“A distanza di 5 anni dalla sottoscrizione dell’APQ, dalla suddetta riunione se da un lato è emerso che gli interventi riconducibili al settore viabilità sono stati in parte attuati, dall’altro lato abbiamo appreso notizie poco confortanti, ovvero: 1) la volontà del Sindaco Metropolitano di non sottoscrivere alcune convenzioni relative ad interventi importanti per i nostri territori a causa dei ritardi accumulati e delle scadenze vincolanti ritenute troppo prossime; 2) la difficoltà da parte della Città Metropolitana a interloquire con la Regione Calabria per la risoluzione delle problematiche registrate.

Inoltre, senza voler fare processi alle intenzioni, talune dichiarazioni del Sindaco Metropolitano sono apparse come tentativo di scaricare sui Sindaci, in particolare, sulla nuova gestione, eventuali e possibili fallimenti futuri”.

Proseguono i sindaci.

“Avendo ben chiare responsabilità e competenze, abbiamo evidenziato l’urgenza di un tavolo tecnico operativo con la Regione Calabria, indispensabile per individuare soluzioni concrete alle difficoltà oggettive rappresentate dai settori competenti, al fine di preservare gli investimenti destinati all’Area Grecanica, in quanto obiettivo comune a tutti gli Enti coinvolti.

Da ultimo, auspichiamo che questa riunione possa rappresentare un punto di partenza per l’avvio di una nuova fase di attuazione della SNAI, senza più ritardi e con la concretizzazione di tutti gli interventi che fanno capo ai Comuni, alla Città Metropolitana, all’ASP e alle Scuole coinvolte, sapendo che in caso contrario, anche se sarà possibile accertare le responsabilità, a perdere una grossa opportunità sarà il nostro territorio”, concludono Foti, Arfuso, Penna e Zavettieri.