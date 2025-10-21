Il sindaco Falcomatà si congratula con le atlete paralimpiche reggine Anna Morabito e Raffaela Battaglia

“Salutiamo con particolare simpatia ed orgoglio le recenti affermazioni, in ambito internazionale, di due giovani atlete paralimpiche reggine. Si tratta di Anna Morabito, di Ardore, che ha vinto il titolo mondiale di ‘panca paralimpica’ nella sua categoria, ai campionati svoltisi in Egitto al Il Cairo; e Raffaela Battaglia di Villa San Giovanni, terza classificata con la squadra di ‘sitting volley’, nel campionato svoltosi negli Stati Uniti. Sono queste le notizie che piace raccontare, nate dalla determinazione e dall’impegno di giovani in grado di superare ogni ostacolo, arrivando a competere ad alti livelli al pari di altri sportivi nel Mondo.

Oltre a congratularmi con loro, a nome della Città Metropolitana di Reggio Calabria, rinnovo il nostro ringraziamento al Comitato Paralimpico della Calabria che segue con costanza e vicinanza tutti i nostri atleti, portandoci a conoscenza delle loro gesta. La piccola ma significativa ‘rivoluzione culturale’ nella nostra terra passa anche dalla presenza di impianti sportivi accessibili a tutti, in grado di offrire a chiunque faccia o voglia praticare una disciplina, le stesse condizioni di altre regioni più attrezzate. Lo abbiamo fatto in passato e stiamo continuando su questo percorso, realizzando nuovi impianti e adeguando quelli già esistenti anche negli istituti scolastici. Questa è la strada tracciata per una piena condivisione dei valori dello Sport”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, nel salutare l’affermazione internazionale di due atlete paralimpiche reggine.