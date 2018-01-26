Il sindaco Giuseppe Falcomatà ricorda Pino Simonetta
Il sindaco Falcomatà ricorda Pino Simonetta, consigliere comunale dal 1980 per due consiliature, dopo il minuto di silenzio osservato in aula
26 Gennaio 2018 - 10:04 | di Eva Curatola
Di seguito le dichiarazioni del Primo Cittadino a margine del consiglio comunale di ieri ove tra l’altro è stato osservato un minuto di silenzio in omaggio, da parte di tutti i consiglieri.
“Pino Simonetta è stato un brillante professionista che, a partire dal 1980 e per due consiliature, ha profuso le sue competenze nell’impegno politico ed amministrativo nel Consiglio Comunale. Fu eletto come indipendente nelle liste del PCI e seppe mantenere la sua autonomia sempre nell’ambito di una stretta e proficua attività politica. Impegnato in un’azione trasparente sul terreno delle procedure amministrativa e della spesa pubblica – conclude Falcomatà – ha sempre mantenuto un costante rapporto con le periferie urbane. Il suo ricordo è di esempio per la nuove generazioni”.
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