Singolo d’esordio della cantante siciliana Giusy Sottile
Il brano d'esordio della cantante di Milazzo parla di un amore finito ed è disponibile in digital download su tutte le piattaforme
23 Febbraio 2016 - 12:33 | di Vincenzo Comi
Ecco che arriva nelle radio italiane Senza più parole, il singolo d’esordio della cantante siciliana Giusy Sottile, disponibile in digital download, su tutte le piattaforme streaming.
Giusy Sottile per il suo debutto discografico sceglie un brano che parla di un amore finito dove la protagonista ricorda i momenti vissuti. Canzone con una vena malinconica ed allo stesso tempo rancorosa. Il brano porta la firma dell’autore Ivan Lazzara, con la partecipazione nel testo di Patrizia Vitale.
Giusy Sottile nasce a Milazzo nel 1994.
Tra le esperienze professionali vanta importanti partecipazioni a vari Festival come “Il premio Mia Martini”, “Video Festival Live” ed inoltre ha fatto da vocalist in molti concerti di Cristian Imparato. Oltre che autrice di testi, suona il pianoforte ed ha un’intensa attività live. Tra le partecipazioni anche quella ad “Area Sanremo” nel 2015.
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