Sìon, il fumetto steampunk totalmente made in Calabria

È iniziata la campagna di crowdfunding su Indiegogo.com di Sìon, il fumetto ambientato nella Napoli Steampunk!

La Napoli steampunk dove indaga Sìon

In una Napoli che scopre come sfruttare il Vesuvio come sorgente di energia geotermica, un personaggio chiamato “Sìon” indaga sulle mostruose creature avvistate inizialmente nei quartieri perifici. La situzione diventa sempre più critica: la Guardia Borbinica provvede a innalzare delle barricate per contenere l’emergenza.

Il protagonista non sarà solo in queste sue indagini. Altri personaggi decideranno di seguirlo, come Ferruccio, il ragazzo appassionato di meccanica, o Mei Long, l’abile killer proveniente dal quartiere cinese di Napoli, o come Tic Tic, il simpatico gattino del rione.

Un personaggio oscuro, definito “La Maschera“, osserva i movimenti di Sìon. I suoi scopi e il suo obiettivo finale rappresentano alcuni dei misteri che avvolgono la città di Napoli.

La graphic novel consterà di più di 80 pagine, tutte in Dolce Vita (una carta naturale che farà risaltare i particolari della colorazione), totalmente a colori e avrà una storia autoconclusiva.

Inoltre, sono disponibili alcuni perk veramente esclusivi, come il diario del narratore, ovvero una raccolta di informazioni e notizie sulla costruzione dell’impianto energetico attorno al Vesuvio), oppure il gioco da tavolo/gdr che permetterà di indagare sulle creture ed effettuare ricerche nel proprio rifugio, o l’artbook contenente disegni e illustrazioni legate al mondo di Sìon. O il perk che ti permetterà di vivere come un abitante della Napoli di Sìon e apparire all’interno del fumetto! O le statue completamente fatte a mano e dipinte…

Renderemo l’universo di Sìon realtà grazie al supporto che ci verrà dato durante la campagna di Crowdfunding, che potrete trovare a questo link: https://igg.me/at/sion/