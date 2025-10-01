Regionali, Matilde Siracusano: ‘Con il governo Occhiuto la Calabria ha cambiato reputazione’

“Infrastrutture e lavoro contro il sottosviluppo. Il Ponte sullo Stretto è strategico, combatterà il sottosviluppo”, le parole della deputata di Forza Italia

Ieri a Lamezia Terme la coalizione di centrodestra ha chiuso la settimana di campagna con una piazza gremita e la presenza sul palco dei leader nazionali, a partire dalla premier Giorgia Meloni. A margine dell’evento, la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano ha rivendicato risultati e metodo del governo regionale guidato da Roberto Occhiuto in questi 4 anni.

“Piazza meravigliosa. La Calabria ha cambiato reputazione”

“Evento straordinario, piazza meravigliosa qui a Lamezia Terme. In questi anni i calabresi hanno visto all’opera un governo regionale di centrodestra concreto, che ha portato rinascita e sviluppo alla Calabria. La nostra terra da troppi anni è stata vista come fanalino di coda in Italia e che invece adesso ha cambiato completamente reputazione.”

Siracusano lega il consenso elettorale ai dossier affrontati in Regione. La deputata messinese assicura che la svolta sia frutto di scelte operative e non di annunci. La linea è quella della continuità con Roberto Occhiuto.

Ponte sullo Stretto: “Opera strategica, cantieri in arrivo”

Tema Ponte sullo Stretto, l’on. Siracusano in questi anni ha sempre dimostrato sensibilità e attenzione verso un’infrastruttura destinata a rivoluzionare il volto di tutto il Sud Italia. ‘Si deve combattere la mafia, non l’opera’, ha detto Giorgia Meloni dal palco, parole condivise da Siracusano.

“La criminalità organizzata cresce dove c’è sottosviluppo e si cambia proprio con la costruzione di infrastrutture e con il lavoro.

“Siamo convintissimi della bontà di quest’opera, il Ponte sullo Stretto è un’opera straordinaria che porterà sviluppo alla Calabria come mai in passato. Abbiamo combattuto tutti gli ostacoli possibili e immaginabili e presto arriveremo all’apertura dei cantieri”, assicura Siracusano, ribadendo come sia infrastruttura capace di incidere sugli equilibri logistici del Mezzogiorno.

“L’impegno del Governo Occhiuto in questi anni è stato straordinario, solo così si è riusciti nella risoluzione di problemi complessi. A livello nazionale la reputazione della Calabria è cambiata completamente, ne è dimostrazione il fatto che più volte la nostra regione è stata modello, penso ad esempio ai droni per prevenire gli incendi”, ha concluso Siracusano.