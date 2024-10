Sky, Antonio Nucera parla della Reggina, di Gallo, del mercato e di Mastour

"Corazza come Rolando Bianchi. Per le categorie superiori la società va potenziata"

Qualche giorno addietro raccontavamo di un grande interesse da parte delle testate nazionali sulla Reggina e tra queste anche Sky Sport che ha inaugurato la rubrica del martedi dedicata alla serie C con l’intervista al tecnico amaranto Mimmo Toscano. A “Buongiorno Reggina” è intervenuto uno dei cronisti storici dell’emittente satellitare Antonio Nucera:

“La rubrica su Sky Sport sarà una costante per tutta la stagione, anche per dare spazio ad una categoria dove ci sono piazze importanti che hanno conosciuto anche la serie A. La Reggina è stata costruita con i parametri giusti ed elementi di categoria, fermo restando che il cammino rimane complicato proprio per la presenza di grandi squadre nel girone.

Fino alla sosta di Natale è importante arrivarci con questo vantaggio acquisito e poi si vedrà, nel mese di gennaio le squadre interverranno sul mercato e mi dicono che sicuramente Bari e Ternana lo faranno in maniera importante. La partita di Coppa Italia non credo faccia molto testo, è uscito anche il Monza, questa è una competizione che lascia il tempo che trova, semmai la possibilità per i tecnici di poter utilizzare quelli che solitamente trovano poco spazio. Toscano conosce ambiente e categoria, sa bene delle insidie che ci sono e ci saranno, il fatto che la società si sia consegnata a lui è stata un’ottima scelta.

Da quando è arrivato Gallo è stato un crescendo di situazioni ed ambizioni, tutti promettono bene, dalla società ai giocatori e poi il grande ritorno dei tifosi. Questa rosa non ha bisogno di grandi innesti, ma secondo me il DS Taibi a gennaio qualcosa farà. Considerando che non ha mai perso, ma valutando la fatica di un campionato lungo e la volata finale. In futuro un ritorno nella massima serie? La strada intrapresa è quella giusta, secondo me la Reggina dovrà attrezzarsi ancora dal punto di vista societario e migliorare quantitativamente e qualitativamente, ma parliamo in prospettiva futura e quindi serie A. Per essere in serie C è sicuramente già ben strutturata.

Simone Corazza mi ricorda molto il Rolando Bianchi con Mazzarri. Un giocatore bravo che arrivava da stagioni buone ma non esaltanti e poi l’esplosione.

Mastour è un arrivo importante, ma anche un giocatore tutto da verificare. Sicuramente a pieno regime potrebbe tornare molto utile anche per le qualità che possiede”.

Sulla serie C potrebbero esserci novità importanti a breve. Nel palinsesto su Sky potrebbe non esserci solo una rubrica dedicata a questo campionato, vedremo non anticipiamo nulla”.

