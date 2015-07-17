Smart Building: a Cosenza, i risultati del progetto sulla tecnologia per l’efficienza energetica

A Cosenza la presentazione dei risultati del progetto Smart Building sulla tecnologia per l'efficienza energetica, con ingegneri e docenti dell'Unical

Venerdì 17 luglio, a Cosenza, al centro congressi dell’ “Italiana Hotels“, alle 10,30, saranno presentati i risultati del progetto “Smart Building: la nuova tecnologia per l’efficienza energetica e la qualità di progetto“.

Ad introdurre i lavori dell’assise sarà l’ingegnere Carmelo Felicetti, Solution architect manager e referente rapporti istruttori con il Miur del progetto “Smart Building“.

Interverano gli ingegneri Raffaele De Rose, Project manager del progetto “Smart Building“, Carmine Antonio Donato, Presidente Spin-Consorzio di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, Salvatore Della Gala, Amministratore Echopress, e i docenti Giuseppe Cocorullo, Ordinario di elettronica presso il Dimes dell’Università della Calabria, e Luigino Filice, Pro-Rettore delegato al centro residenziale dell’Unical.