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Smart Building: a Cosenza, i risultati del progetto sulla tecnologia per l’efficienza energetica

A Cosenza la presentazione dei risultati del progetto Smart Building sulla tecnologia per l'efficienza energetica, con ingegneri e docenti dell'Unical

17 Luglio 2015 - 08:26 | di Vincenzo Comi

Pale eoliche e energie rinnovabili, immagine per il progetto Smart Building sull'efficienza energetica

Eoliennes et Energie Renouvelable

Venerdì 17 luglio, a Cosenza, al centro congressi dell’ “Italiana Hotels“, alle 10,30, saranno presentati i risultati del progetto “Smart Building: la nuova tecnologia per l’efficienza energetica e la qualità di progetto“.

Ad introdurre i lavori dell’assise sarà l’ingegnere Carmelo Felicetti, Solution architect manager e referente rapporti istruttori con il Miur del progetto “Smart Building“.

Interverano gli ingegneri Raffaele De Rose, Project manager del progetto “Smart Building“, Carmine Antonio Donato, Presidente Spin-Consorzio di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, Salvatore Della Gala, Amministratore Echopress, e i docenti Giuseppe Cocorullo, Ordinario di elettronica presso il Dimes dell’Università della Calabria, e Luigino Filice, Pro-Rettore delegato al centro residenziale dell’Unical.

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