Smettere di fumare! Basta crederci!

Un farmacista fumatore spiega perche si puo smettere e racconta un percorso basato sulla citisina, rimedio naturale che va prescritto dal medico

Chi scrive quest’articolo è un fumatore, ed i più attenti clienti della farmacia avranno già indovinato chi batte la tastiera del pc!

Quindi saprete anche che una mia caratteristica è la schiettezza.

Perché dunque proprio io, un fumatore, vi invita a riflettere sul fumo, e sul come si può arrivare a decidere di smettere e soprattutto riuscirci? Semplice. Perché ci credo! Conosco i danni i del fumo e sono consapevole che sia giusto e possibile smettere.

Credo anche ai benefici di un approccio alla nostra salute propositivo e comincio col sgombrare il campo da qualunque intento moralistico o “terroristico”. Non serve infatti fare l’elenco di tutti i danni e le malattie che sono causate dal fumo.

Perche smettere di fumare e possibile

Se vogliamo mentirci, facciamolo! Giriamoci dall’altra parte e facciamo finta di non vedere. Ma é vero!

Fumare fa male, e pure tanto. Serve ricordare quanto il fumo sia psicologicamente un sostegno, e quanto in questi anni si siano accresciute le ragioni per cui ci sente bisognosi d’un sostegno? Non serve tanto quanto sarebbe sbagliato non prenderci le nostre responsabilità accampando quegli alibi.

Ecco però che proprio a partire dalla nostra psicologia, dalla nostra mente, arriva la considerazione fondamentale che sostiene la dipendenza dal fumo e la sua sconfitta. il nostro benessere psico fisico hanno trovato proprio nel fumo un sostegno che è tanto concreto quanto effimero e subdolo. Proprio nella nostra mente risiede la chiave di volta per rompere questo circolo vizioso, dentro cui ciò che ci provoca benessere nell’immediato è causa di gravi conseguenze nel lungo periodo.

Parlatene con noi in farmacia, e parlatene col vostro medico, e magari potreste trovare nella collaborazione tra queste due figure professionali, che lavorano al servizio del vostro benessere, una soluzione. Prima però di illustrarvela sommariamente ribadisco il concetto: risiede nella nostra volontà di affrontare questa dipendenza la prima soluzione. Una volontà che deve accompagnarsi a convinzione, alla consapevolezza dei rimedi scelti che vanno compresi e sposati con determinazione. Non esistono trucchi, non esistono miracoli e non esisterà mai nessun rimedio capace di farci cambiare una abitudine se non avremo deciso di volerci provare sul serio. Inutile prenderci in giro e buttare dei soldi in un percorso che non ci é stato sufficientemente chiarito. Se avete deciso di smettere e solo se veramente ci volete provare vorrei ora spiegarvi uno dei percorsi più raffinati ed intelligenti che ho avuto modo di esaminare. Si tratta di una sostanza naturale: la Citisina. Innanzitutto eccola! Guardiamola in faccia :

La citisina: cos’e e come agisce

E’ un rimedio naturale, che come tanti rimedi naturali agisce esattamente come un farmaco, ed è efficace come un farmaco, e per questo motivo deve essere prescritto dal medico perché noi in farmacia vi si possa preparare le capsule al dosaggio personalizzato per le vostre esigenze.

Come agisce? Questa molecola occupa il posto che normalmente nei recettori preposti viene occupato dalla nicotina. Questo ruolo gli comporta la definizione tecnica di “agonista”.

E se già il posto normalmente occupato alla nicotina viene ad essere occupato perché il nostro organismo dovrebbe pretendere da noi l’assunzione della nicotina attraverso le sigarette?

Il nostro organismo infatti si comporta come se la nicotina l’avesse già assunta! Smetterà di chiedercela e noi … smetteremo di fumare. Senza creare una dipendenza analoga a quella della nicotina riesce a liberarci da quella schiavitù per poi, una volta sospeso il trattamento, non avere più il bisogno indotto dal nostro organismo di tornare a fumare.

Non è un trattamento lungo, non è esoso, ma sopratutto è efficace. Parlatene col vostro medico e se volete approfondire o rivolgervi direttamente anche alla ditta specializzata ecco l’indirizzo cui fare riferimento su internet: http://www.progettocitex.it/portfolio-view/smettere-di-fumare-la-citisina/

Buona fortuna!

ARTICOLO TRATTO DALLA RIVISTA TRIMESTRALE DI SALUTE E BENESSERE ‘VIVI BENE’ DELLA FARMACIA ‘FATA MORGANA’ DI REGGIO CALABRIA

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