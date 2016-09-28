Soddisfatti per la grande partecipazione a Miss stella dello stretto 2016′
Gli organizzatori fanno il bilancio del concorso inserito nelle feste mariane e annunciano nuovi progetti per i giovani talenti
28 Settembre 2016 - 10:18 | di Redazione
“Siamo molto soddisfatti del concorso Miss Stella dello Stretto 2016, inserito nel cartellone delle feste mariane, non solo per la grande partecipazione da parte del pubblico alla villa comunale di Reggio Calabria, ma anche perché ha aperto nuove prospettive per tante ragazze”.
Lo afferma Marcello Alampi, presidente dell’associazione Kalabria 2001 e direttore artistico della manifestazione, che lo scorso 11 settembre ha incoronato Alessia Corsaro reginetta dello Stretto 2016.
“Dopo la serata finale – continua Alampi – insieme agli altri colleghi dell’organizzazione, abbiamo già iniziato a pianificare nuovi programmi artistici rivolti a giovani talenti, abbracciando vari ambiti dello spettacolo. Il concorso di bellezza è di per sé una vetrina importante ma non rimane confinato alla serata, in quanto le partecipanti verranno coinvolte nelle varie attività associative in programmazione, con interessanti opportunità professionali. Ci sono tante idee in cantiere – conclude il presidente dell’associazione Kalabria 2001 Marcello Alampi – e siamo certi che la città apprezzerà anche le nostre prossime iniziative”.
“Mi preme ringraziare chi si è impegnato in prima persona in tutto il percorso – afferma il presidente della Brutium Eventi Carmelo Maiolo, ideatore del concorso – dalla fase dei casting a quella conclusiva. In particolare Donatella Tripodi, Associazione Fantasy Moments, nella veste di coordinatrice delle ragazze e delle coreografie; Davide Agostino quale consulente musicale e i fotografi ufficiali della manifestazione Antonio Pitea e Antonio Macheda, che stanno già lavorando alla progettazione di un nuovo calendario per il 2017 con splendide immagini delle partecipanti scattate in diverse location”.
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