Soddisfatti per la grande partecipazione a Miss stella dello stretto 2016′

“Siamo molto soddisfatti del concorso Miss Stella dello Stretto 2016, inserito nel cartellone delle feste mariane, non solo per la grande partecipazione da parte del pubblico alla villa comunale di Reggio Calabria, ma anche perché ha aperto nuove prospettive per tante ragazze”.

Lo afferma Marcello Alampi, presidente dell’associazione Kalabria 2001 e direttore artistico della manifestazione, che lo scorso 11 settembre ha incoronato Alessia Corsaro reginetta dello Stretto 2016.

“Dopo la serata finale – continua Alampi – insieme agli altri colleghi dell’organizzazione, abbiamo già iniziato a pianificare nuovi programmi artistici rivolti a giovani talenti, abbracciando vari ambiti dello spettacolo. Il concorso di bellezza è di per sé una vetrina importante ma non rimane confinato alla serata, in quanto le partecipanti verranno coinvolte nelle varie attività associative in programmazione, con interessanti opportunità professionali. Ci sono tante idee in cantiere – conclude il presidente dell’associazione Kalabria 2001 Marcello Alampi – e siamo certi che la città apprezzerà anche le nostre prossime iniziative”.