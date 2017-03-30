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I ‘Soldi Spicci’ tornano in Calabria con uno spettacolo gratuito

Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, il duo comico de I Soldi Spicci, si esibiranno sabato 22 aprile a Rizziconi in uno show gratuito

30 Marzo 2017 - 13:34 | di Federica Geria

I Soldi Spicci, duo comico di Claudio Casisa e Annandrea Vitrano

A Colorado ci hanno fatto divertire con le loro gag da fratello e sorella, ora invece sono la coppia di fidanzati più litigiosa e spassosa del web!

Stiamo parlando de “I Soldi Spicci”  duo comico palermitano composto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, che invade il web con i suoi simpaticissimi video, postati sulla popolare pagina Facebook “I Soldi Spicci”, che vanta ormai più di 1 milione di fans.

Claudio e Annandrea mettono in scena i problemi tipici delle coppie di oggi, in modo ironico, irriverente e diretto, conquistando così un posto importante tra i giovani sempre connessi sui social networks, che molto spesso si rivedono in quelle particolati dinamiche.

I Soldi Spicci approdano nuovamente in Calabria e si esibiranno questa volta al Centro Commerciale Porto degli Ulivi (Località Sandalli, Strada Statale 111, Rizziconi) sabato 22 aprile, ore 17:00, in uno show completamente gratuito!

“Esibirsi in Calabria è sempre emozionante – avevano raccontato ai microfoni di CityNow – Attraversare lo Stretto e sentire che c’è lo stesso calore del pubblico Siciliano è proprio bello. Certo, dai tuoi conterranei te lo aspetti, ma capire che sei apprezzato anche nello stivale è davvero entusiasmante!

I Soldi Spicci, show gratuito a Rizziconi - foto 1

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