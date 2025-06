Sport e solidarietà a Reggio: il circolo velico sostiene la Breast Unit del GOM

Durante il Campionato Italiano di WingFoil a Reggio Calabria, organizzato dal Circolo Velico di Reggio Calabria, si è svolta una significativa iniziativa di solidarietà. Grazie alla generosità dei partecipanti e degli appassionati di sport, sono stati raccolti fondi destinati a supportare la Breast Unit del G.O.M. (Grande Ospedale Metropolitano), con la donazione di un eccellente schermo LCD per la visione delle immagini radiologiche.

La Breast Unit del G.O.M. è un’unità multidisciplinare che si occupa della diagnosi e cura del tumore al seno. L’adozione di tecnologie avanzate, come i mammografi digitali, consente di ridurre le liste di attesa e migliorare l’efficacia dei trattamenti. La donazione fatta dal Circolo Velico di Reggio Calabria segna un’importante collaborazione tra sport e salute, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del tumore alla mammella.

Il dr. Salvatore Costarella, Direttore Sanitario Aziendale, ha ringraziato calorosamente tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa, sottolineando quanto sia fondamentale la collaborazione tra il G.O.M. e la comunità locale. L’avv. Fabio Colella, del Circolo Velico, ha commentato:

“Lo sport è un veicolo fondamentale per trasmettere modelli di vita sana e per sensibilizzare sulla prevenzione. Siamo felici di poter fare la nostra parte per migliorare la salute delle donne”.