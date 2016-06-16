‘Solitudine e silenzio dal passato’ a cura di Landscapes_Calabria a Milano
Dopo Catanzaro la mostra fotografica itinerante di Giulio Polisicchio sui luoghi calabresi dimenticati fa tappa a Milano, dal 13 al 18 giugno
16 Giugno 2016 - 15:34 | di Vincenzo Comi
La mostra fotografica itinerante “Solitudine e Silenzio dal Passato”, dopo la città di Catanzaro, fa tappa a Milano.
Un’occasione questa, anche per chi vive lontano dalla Terra natìa, per poter riscoprire luoghi dimenticati e lasciati nell’oblio del tempo, di una Regione incredibilmente bella e sconosciuta.
Un pezzo di Calabria, negli scatti di Giulio Polisicchio, nella città meneghina.
Il tema della mostra fotografica, in esposizione al Negozio Civico ChiAmaMilano, è quello di raccontare la storia di luoghi e vite vissute lasciate nell’oblio del tempo. Riscoprire tesori dimenticati, andare alla ricerca di riflessi e antichi splendori, ripercorrere le silenziose tracce del passato.
Testimonianze che sono oggi una risposta da apprezzare, tutelare, comprendere, godere ed utilizzare come nuova e più autentica potenzialità di ricchezza.
Un viaggio toccante, dove rabbia e malinconia si fondono al desiderio ed alla voglia di riscatto.
Quando:
Dal 13 al 18 giugno 2016 c/o @chiamamilano in via Laghetto 2, Milano (alle spalle del Duomo, a due passi dall’Università Statale).
Per maggiori informazioni:
Landscapes_calabria@outlook.it
(Facebook – Instagram – Twitter).
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