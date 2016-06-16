City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

‘Solitudine e silenzio dal passato’ a cura di Landscapes_Calabria a Milano

Dopo Catanzaro la mostra fotografica itinerante di Giulio Polisicchio sui luoghi calabresi dimenticati fa tappa a Milano, dal 13 al 18 giugno

16 Giugno 2016 - 15:34 | di Vincenzo Comi

Mostra fotografica Solitudine e silenzio dal passato di Giulio Polisicchio sulla Calabria, a Milano

La mostra fotografica itinerante “Solitudine e Silenzio dal Passato”, dopo la città di Catanzaro, fa tappa a Milano.

Un’occasione questa, anche per chi vive lontano dalla Terra natìa, per poter riscoprire luoghi dimenticati e lasciati nell’oblio del tempo, di una Regione incredibilmente bella e sconosciuta.

Un pezzo di Calabria, negli scatti di Giulio Polisicchio, nella città meneghina.

Il tema della mostra fotografica, in esposizione al Negozio Civico ChiAmaMilano, è quello di raccontare la storia di luoghi e vite vissute lasciate nell’oblio del tempo. Riscoprire tesori dimenticati, andare alla ricerca di riflessi e antichi splendori, ripercorrere le silenziose tracce del passato.

Testimonianze che sono oggi una risposta da apprezzare, tutelare, comprendere, godere ed utilizzare come nuova e più autentica potenzialità di ricchezza.

Un viaggio toccante, dove rabbia e malinconia si fondono al desiderio ed alla voglia di riscatto.

Quando:

Dal 13 al 18 giugno 2016 c/o @chiamamilano in via Laghetto 2, Milano (alle spalle del Duomo, a due passi dall’Università Statale).

Per maggiori informazioni:

Landscapes_calabria@outlook.it

(Facebook – Instagram – Twitter).

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Milano Fotografia
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?