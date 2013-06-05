Solo Dio Perdona: da Cannes l’attesissimo film di Nicolas Winding Refn

Refn e Gosling tornano insieme dopo Drive con un film lento e visionario: perché il trailer inganna e a chi può piacere Solo Dio Perdona

di Vincenzo Sorbo – Solo Dio Perdona? (?Only God Forgives?) ?è l’ultimo film di Nicolas Winding Refn con protagonista Ryan Gosling.?Già nel? ?2011? ?i due, ?Refn e Gosling, collaborarono dando vita a quel capolavoro di Drive.??Ora,? ?pensare di parlare di Drive mantenendo un giudizio esclusivamente critico è impossibile.? ?Drive è uno di quei film che può restare dentro a lungo se? ?legato ad un particolare stato d’animo?; ?perciò la componente emozionale esce fuori? ?vostro malgrado.? ?Per evitare tutto questo meglio limitarsi a:? “?se non l’avete ancora visto,? ?rimediate?

“?.? ?Se Drive v’è sembrato lento lasciate stare Solo Dio Perdona? (?da ora SDP?)?,? ?perchè non è per niente un film convenzionale.? ?Il trailer è fuorviante:? ?illude si tratti di un film d’azione.? ?Non è assolutamente? ?così.? ?È importante sottolineare quest’aspetto,? ?perchè l’approccio con cui si va a guardarlo è fondamentale.? ?SDP è un film lentissimo,? ?spesso statico,? ?dove la splendida fotografia è la vera indiscussa protagonista.??SDP è profondamente introspettivo:? ?esamina,? ?attraverso metafore e violenza? (?fisica e visuale?)?,? ?l’inquietitudine interiore del protagonista e il rapporto con chi lo circonda.??In un’ intervista il regista ha dichiarato che l’idea del film gli è venuta immaginando un uomo che guarda i propri pugni stretti davanti a se,? ?e infatti? “?le mani?

” ?del protagonista hanno un ruolo determinante.??Qualche parallelismo si può fare con il Melancholia del connazionale Lars Von Trier? (?Antichrist,? ?Breaking the Waves,? ?Dogville,? ?Dancer in the Dark,? ?ecc?)?,? ?e in qualche occasione può ricordare i film di D.? ?Lynch? (?Eraserhead,? ?Strade Perdute,? ?Mulholland Drive?)?,? ?ma è evidente l’occhio strizzato a A.? ?Jodorosky? (?El Topo,? ?La montagna sacra,? ?Santa Sangre?) ?con tanto di dedica nei titoli di coda.??SDP non è un film facile,? ?che però se visto con la giusta predisposizione mentale può incantare.??A qualcuno probabilmente non piacerà,? ?ma sicuramente non può lasciare indifferenti?; ?come un pugno,? ?ben assestato,? ?allo stomaco.