Citynow incontra Sonia Peronaci, la food blogger più famosa d’italia – FOTO

La food blogger presenta alla libreria Nuova Ave il suo nuovo libro e il nuovo sito, tra l'addio a GialloZafferano e i progetti televisivi

di Giada Serranò – Ospite della libreria Nuova Ave di Reggio Calabria Sonia Peronaci, la food blogger più famosa d’italia.

Conosciuta sopratutto come volto di uno dei più importanti siti di ricette “GialloZafferano“, la Peronaci ha presentato il suo nuovo libro e il suo nuovo sito: www.soniaperonaci.it.

A moderare la presentazione (avvenuta in collaborazione con la ditta Pizzimenti) è stata la food blogger reggina Rosalba Vazzana (Il mondo di Rosalba, sulla piattaforma di GialloZafferano).

“Il libro è una creazione interamente nostra – dichiara Sonia Peronaci, durante l’intervista- siamo molto contenti perché ci rappresenta.

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Il libro come simbolo del cambiamento

Il libro, infatti, come dichiarato da lei stessa è proprio il simbolo principale del suo cambiamento di rotta, dopo aver lasciato GialloZafferano, la piattaforma di foodblogging che l’ha resa celebre. Sonia Peronaci è l’autrice a 360° del suo libro, dalla scelta delle ricette da inserire alla scelta degli sfondi delle foto per le ricette. Particolari descritti minuziosamente durante la presentazione.

La sua è una voce non filtrata che arriva al cuore dei suoi lettori oltre che alla gola. In moltissimi, infatti, si sono presentati alla presentazione per avere la propria copia autografata dalla blogger che ha cambiato il modo di cucinare attraverso il web, tramite videoricette e rielaborazioni di piatti tradizionali, il tutto spiegato con precisione e semplicità.

La scelta di lasciare GialloZafferano

La blogger si sofferma anche sul cambiamento e sulla decisione sofferta di lasciare GialloZafferano e fondare un sito tutto suo, dicendo che il cambiamento non deve essere temuto ma anzi cercato per poter migliorare e crescere.

“Il rapporto con la gente è quello che più mi è mancato in questi anni” dichiara, parlando dei meccanismi del blogging.

La Peronaci ha anche parlato dei propri progetti futuri, anticipando un nuovo programma televisivo su Canale 5 che potrebbe andare in onda ad ottobre.