Sono scosso ma non crollo’. Al via la campagna di prenvenzione sul rischio sismico.

E’ stata presentata al Teatro Loreto di Reggio Calabria la campagna “Sono scosso ma non crollo”, promossa dai cittadini reggini, con il supporto dell’Associazione italiana Le Pantere Verdi – Corpo volontari di Protezione civile che si prefigge la diffusione della piena cultura della prevenzione sul rischio sismico.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione il senatore Antonio Caridi, il presidente dell’Associazione italiana delle Pantere Verdi Roberto La Grotteria, il consigliere provinciale Francesco Cannizzaro e l’attore di teatro Giuseppe Piromalli in qualità di testimonial che con il suo gruppo artistico Blue Sky Cabaret ha ideato una innovativa forma cine-teatrale rivolta alla sicurezza e alla prevenzione del rischio sismico. L’incontro con la stampa è stato moderato da Benvenuto Marra, speaker dell’emittente Radio Touring, partner del project che darà voce e risalto alla campagna per tutta la sua durata.

Conoscere per prevenire è il miglior modo per affrontare qualsiasi situazione di panico e pericolo.

Info-point in piazze, scuole e 17 Comuni

Questo l’obiettivo della campagna che prevede info-point informativi in piazze, condomini, comunità parrocchiali, centri commerciali, scuole, università e in tutti i locali commerciali che hanno aderito al progetto oltre ben 17 Comuni della provincia di Reggio Calabria.

Il progetto viene anche sperimentato in altri paesi europei. In Grecia, Francia e Germania è stata già avviata la sperimentazione.”

Una campagna nata dai cittadini

E’ la prima volta che una campagna di prevenzione non parte dalle istituzioni, bensì dai cittadini con il valore aggiunto imprescindibile di varie imprese e attività commerciali reggine che hanno fatto da partner sociali per la realizzazione di eventi con il risultato di ottenere un’informazione a costo zero per la città su un argomento così importante. – ha spiegato Roberto La Grotteria – Nei punti informativi predisposti, i volontari delle Pantere Verdi risponderanno alle domande dei cittadini, forniranno informazioni e dei pannelli illustrativi offriranno chiare linee guida sul rischio sismico negli edifici e su come affrontare l’eventuale emergenza”.Si è pensato inoltre alle fasce di età più piccole per apprendere divertendosi: un particolare Gioco dell’Oca li porterà infatti a scoprire attraverso “Panterino” il fenomeno del terremoto.

Saranno create delle “aree intervista” e verrà proiettato “Civilino e il Terremoto”, cortometraggio prodotto dalla Regione Umbria che spiegherà ai più piccini le norme di comportamento in caso di eventi sismici.”

Cercheremo di esorcizzare con un po’ di ironia questo grande problema del nostro territorio e non solo. – ha rimarcato l’attore Peppe Piromalli – Proporre alla gente in un modo diverso come affrontare i rischi, cosa fare, come comportarsi”.Per maggiori info: www.sonoscossomanoncrollo.it