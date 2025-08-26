Emergenza idrica a Reggio, Sorical: ‘Migliora la situazione dell’acqua. Usarla solo per scopi igienici’

Proseguono le attività di monitoraggio e controllo della risorsa proveniente dall’impianto di potabilizzazione.

Secondo quanto comunicato da Sorical spa, sono in corso ulteriori manovre e l’acqua immessa in rete mostra un netto e continuo miglioramento.

Situazione nelle frazioni

Sono in corso verifiche anche nelle frazioni Puzzi, Sant’Andrea e Aretina, anch’esse alimentate dallo stesso impianto di potabilizzazione. I serbatoi di servizio che ricevono l’acqua non presentano particolari problemi di intorbidamento, anche se non si esclude che ci siano stati disagi nel transitorio.

Per questo motivo, in via cautelativa, anche in tali aree l’acqua deve essere utilizzata solo per usi igienico-sanitari.

Campionamenti e analisi

Sorical fa sapere che sono in corso e in programma campionamenti su un’ampia area, così da acquisire ulteriori indicazioni dalle analisi chimiche e batteriologiche e superare a stretto giro l’emergenza già segnalata.

Indicazioni per i cittadini

L’azienda suggerisce alle utenze finali, in particolare a chi è dotato di impianti autoclave o serbatoi di accumulo privati, di eseguire operazioni di scarico della parte inferiore delle cisterne.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti da parte di Sorical.