Sorpresona’ per tutti i fan degli U2 e gli utenti di iTunes : online l’attesissimo album di Bono ‘Songs of Innocence’

di Alessandro Sica – L’ultimo disco atteso da anni degli intramontabili e senza tempo U2 gratis su iTunes. Anzi di più: l’ultimo singolo ve lo troverete direttamente nella vostra libreria digitale senza pagare un soldo anche se vi registrerete entro le prossime 5 settimane. Bono e compagni non hanno solo eseguito l’inedita The Miracle (of Joey Ramone) ieri sera in conclusione del mega evento di Apple per la presentazione dei nuovo iPhone 6. L’hanno pure regalata a tutti gli utenti iTunes (e parliamo di 500 milioni di persone). Bono dal palco del Flint Center ha anche annunciato l’uscita del nuovo album svelandone il titolo, Songs of Innocence, dando l’assist a Tim Cook: «Come lo facciamo uscire?». «Abbiamo iTunes», ha risposto Cook, amministratore delegato di Apple. Il disco sarà disponibile gratuitamente per tutti i clienti fino al 13 ottobre, quando poi uscirà la versione fisica ‘anche in vinile’ a pagamento.”

Fare in modo che la nostra musica raggiunga quanta più gente possibile è sempre stato parte del DNA di questa band” ha postato Bono su U2.com. “E adesso l’album più personale che abbiamo scritto sarà a disposizione di mezzo miliardo di persone. Lavorare con Apple spacca sempre”.In un’intervista recente alla rivista Rolling Stone Bono ha detto che Songs of Innocence «è il nostro Quadrophenia» in riferimento al leggendario lavoro degli Who. E su U2.com ha aggiunto: “Spero che dopo aver ascoltato il nostro nuovo disco un po’ di volte capirete perché ci è voluto così tanto per realizzarlo. Siamo andati davvero laggiù… è un album molto, molto personale”. Il disco parla di casa, famiglia, rapporti umani, ed è stato registrato a Dublino, Londra, New York e Los Angeles . Quanto alle sonorità contenute nelle 11 track, Bono ha parlato di «coesione lirica», un incrocio tra le prime esperienze rock degli anni 70 con l’intensità elettronica del periodo successivo. Gli U2 non pubblicavano niente dal 2009 con ‘No line on the Horizon’ , il 12° album della band d.Grazie a questa operazione con Apple (sodalizio iniziato 10 anni fa con la presentazione di un iPod personalizzato dalla band), quando Songs of Innocence arriverà in commercio nella versione con supporto fisico, sarà già il disco con la maggiore diffusione mai avuta, o giù di lì. E questo, conferma Bono, è il “tassello di una collaborazione che trasformerà il modo in cui la musica viene fruita”. Stiamo lavorando con Apple su del buon materiale da sviluppare in un paio di anni, novità che trasformeranno il modo di ascoltare e di vedere la musica . Vi terremo aggiornati..