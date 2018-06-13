Alla Cremeria Sottozero l'aperitivo è servito dalle 11 alle 23, con pizzette e cornetti salati preparati nei laboratori della casa

Ricco, gustoso ed appetitoso questo e molto altro è l’aperitivo alla Cremeria Sottozero.

Per chi ingenuamente crede che lo storico locale reggino sia solamente il Re dei dolci, la smentita è proprio dietro l’angolo.

Sottozero offre, ogni giorno, ai suoi avventori la possibilità di gustare magnifici aperitivi “quasi” a qualsiasi ora. Il servizio risulta infatti fruibile dalle 11:00 alle 23:00, una fascia oraria molto estesa, creata su misura del cliente.

A pensarci bene è sempre l’ora adatta per dedicarsi a del sano relax in compagnia di una fresca bevanda della casa seguita da numerosi e succulenti stuzzichini. Tutto ciò che troverete nel vostro aperitivo è rigorosamente preparato nei laboratori di Sottozero che, da sempre, prediligono materie prime di alta qualità.

Ricco e variegato l’aperitivo di Sottozero si presenta come un vero e proprio sostituto dei vostri pasti. Che si tratti di un meeting, di un pranzo veloce in famiglia, un pre serata con gli amici, o ancora un semplice appuntamento con la golosità, l’aperitivo soddisferà ogni vostra esigenza.

Dalle soffici pizzette ai croccanti cornetti salati, ogni giorno tante nuove proposte e prelibatezze vi aspettano presso la Cremeria Sottozero!