Perché alcuni gusti non ci sono tutto l'anno? Alla Cremeria Sottozero di Reggio, aperta dal 1974, la stagionalità è un segno di qualità

Vi siete mai accorti che alcuni gusti non sono reperibili 365 giorni l’anno? Alcuni lo vedono come un difetto, la scelta della nota gelateria reggina “Sottozero” è invece un indice di qualità impareggiabile.

Ma perché il gelato di Sottozero è così buono? Tutti ce lo siamo sempre chiesti ed il segreto risiede proprio nella scelta delle materie prime utilizzate per la produzione artigianale del nostro gelato preferito. Freschezza è la parola d’ordine alla Cremeria Sottozero che utilizza per i suoi affezionati clienti solamente materie prime naturali estranee ad OGM, grassi idrogenati, additivi, coloranti e miscele preconfezionate e/o surgelate per ottenere il vostro dolce preferito.

La produzione artigianale per la Cremeria del centro storico non è infatti solo un lavoro ma un vero e proprio motto. Per questo motivo dal 1974, anno di nascita della storica gelateria reggina, Sottozero non smette di mettere al primo posto la soddisfazione del cliente ed utilizza solamente prodotti stagionali. La regola vale soprattutto per i gustosi gelati alla frutta, tra i più rinomati della gelateria situata sul più bel km d’Italia. Tra questi la pesca, il melone, l’annona e molti altri ancora!

Se talvolta non troverete questo gusto o quell’altro dunque non preoccupatevi vi sarà di sicura una valida alternativa! Pur non essendo onnipresenti i gusti della Cremeria Sottozero sono davvero numerosi e in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.