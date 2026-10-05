City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Coppa Italia: designato l’arbitro per la sfida tra Nuova Igea e Reggina

Curiosità per capire come gli amaranto reagiranno dopo la prima sconfitta stagionale

05 Ottobre 2026 - 15:25 | Redazione

Alma Giualiano Reggina

Mercoledì 7 ottobre, alle ore 15, la Reggina nuovamente in campo per affrontare in trasferta l’Igea Virtus nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie D. Una gara secca che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale della competizione e che arriva pochi giorni dopo il primo stop stagionale degli amaranto in campionato.

È stata ufficializzata anche la designazione arbitrale. A dirigere Igea Virtus-Reggina sarà Marco Tavassi della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Paolo Cutillo di Nichelino e Simone Forina di Roma 1.

Leggi anche

Un precedente favorevole alla Reggina

Per Tavassi non sarà la prima volta con la formazione amaranto. Il direttore di gara ha già arbitrato la Reggina nella scorsa stagione, in occasione della sfida di campionato contro la Vibonese. In quella circostanza la squadra amaranto si impose con un netto 3-0.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?