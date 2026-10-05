Coppa Italia: designato l’arbitro per la sfida tra Nuova Igea e Reggina

Mercoledì 7 ottobre, alle ore 15, la Reggina nuovamente in campo per affrontare in trasferta l’Igea Virtus nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie D. Una gara secca che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale della competizione e che arriva pochi giorni dopo il primo stop stagionale degli amaranto in campionato.

È stata ufficializzata anche la designazione arbitrale. A dirigere Igea Virtus-Reggina sarà Marco Tavassi della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Paolo Cutillo di Nichelino e Simone Forina di Roma 1.

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Un precedente favorevole alla Reggina

Per Tavassi non sarà la prima volta con la formazione amaranto. Il direttore di gara ha già arbitrato la Reggina nella scorsa stagione, in occasione della sfida di campionato contro la Vibonese. In quella circostanza la squadra amaranto si impose con un netto 3-0.