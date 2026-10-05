Reggina: la serie di prime volte negative (3). E sul gol subìto, non era una rimessa laterale

Una sconfitta può starci, meno il modo in cui è arrivata. La Reggina viene piegata da un ottimo Trapani e incassa il primo passo falso della stagione, al termine di una gara nella quale gli amaranto hanno sofferto più del previsto e sono riusciti a incidere pochissimo. Nella dinamica del gol che ha deciso la partita, probabilmente, c’è buona parte della prestazione della squadra di Marchionni: una serie di disattenzioni, due duelli aerei persi e una gestione difensiva troppo passiva.

Baldan, nel dopogara, ha parlato di una “grave disattenzione” e di una rete subita sugli sviluppi di una rimessa laterale. In realtà l’azione parte dal portiere Simoni (rimessa dal fondo). Il Trapani riesce a vincere due contrasti di testa consecutivi, il secondo è quello di Lamin Jallow a ridosso della panchina amaranto. L’attaccante trova il tempo per involarsi, entrare in area indisturbato, ricevere nuovamente la sfera dal compagno e depositarla in rete.

Una situazione nella quale la difesa reggina si è fatta trovare completamente impreparata. Questa volta nulla ha potuto Lagonigro, che in precedenza aveva già tenuto in piedi la squadra con almeno due interventi decisivi.

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La sconfitta di Trapani porta con sé anche una serie di prime volte negative per la Reggina. Gli amaranto perdono infatti l’imbattibilità in campionato, incassano la prima rete stagionale dopo sei clean sheet consecutivi considerando anche la Coppa Italia e, sempre per la prima volta in questa annata, chiudono una partita senza riuscire a segnare. Tre dati che raccontano meglio di altri una domenica storta, arrivata dopo un avvio quasi perfetto.

C’è però da registrare anche quanto accaduto nel resto della giornata. Nella sesta giornata sono cadute tutte le altre squadre che erano ancora imbattute: Sambiase, PraiaTortora e Siracusa. Nel girone I, dunque, non esistono più squadre senza sconfitte. Tutte hanno adesso almeno un passo falso.

Per la Reggina arriva quindi il momento di analizzare gli errori, soprattutto quelli commessi nella gestione delle situazioni difensive e nella capacità di rendersi pericolosa negli ultimi metri. La battuta d’arresto di Trapani interrompe la serie positiva, ma soprattutto offre materiale sul quale lavorare in vista dei prossimi impegni.