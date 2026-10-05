Serie D: nei nove gironi solo una squadra a punteggio pieno. Cadono, invece, Reggina e Virtus Francavilla

Prima o poi doveva succedere. Forse, però, è successo troppo presto e soprattutto nel momento in cui sembrava difficile immaginare una Reggina battuta. Gli amaranto cadono a Trapani e incassano la prima sconfitta della stagione dopo cinque vittorie consecutive. Uno stop arrivato nel modo peggiore, al termine di una gara nella quale la squadra di Marchionni ha subìto molto l’avversario ed è riuscita a incidere davvero pochissimo.

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Ci sarà tempo per analizzare nel dettaglio i motivi di questa battuta d’arresto. Intanto resta il dato di una sconfitta che arriva proprio all’interno di quel ciclo di quattro partite indicato come particolarmente significativo per capire ambizioni e prospettive della Reggina. La scorsa settimana gli amaranto avevano superato con fatica la Nuova Igea, adesso è arrivato il ko contro il Trapani. Domenica al Granillo ci sarà una Vibonese lanciatissima, poi la trasferta sul campo della Nissa. Due appuntamenti che diranno molto sulla capacità della squadra di reagire immediatamente.

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Una sola a punteggio pieno nei 9 gironi

La sesta giornata ha fatto registrare un altro stop importante. Nel girone H è caduta anche la Virtus Francavilla dell’ex Bruno Trocini, battuta 4-2 dal Gravina. Dopo sei giornate, nei nove gironi della Serie D, resta così una sola squadra ancora a punteggio pieno: la Pistoiese di Massimo Taibi, altro ex amaranto. I numeri dei toscani sono impressionanti: 18 punti su 18, cinque lunghezze di vantaggio sulla seconda, miglior attacco con 17 reti realizzate e migliore difesa con appena un gol subìto. La Reggina, invece, deve adesso assorbire il primo colpo della stagione e capire subito come ripartire. Il calendario non concede pause. Mercoledi in campo per la Coppa Italia contro la Nuova Igea.