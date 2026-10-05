Trapani, l’euforia di Antonini: ‘Se la Reggina è la squadra più forte del campionato…’

Una vittoria meritata quella del Trapani sulla Reggina. Sei punti nelle ultime due partite per i granata, combacianti con l’arrivo in panchina del reggino Giuseppe Misiti. Dopo le dicharazioni a caldo del presidente Antonini, tutta la sua gioia sfogata anche sui social: “C’ho messo un attimo per riprendermi, perché è stata una grande emozione. Una grande vittoria, strameritata. Partita che doveva finire con un distacco molto più ampio, per quello che si è visto in campo. Io avevo detto che la squadra, una volta che avrebbe ritrovato la serenità e la possibilità di giocare con tutti gli effettivi, era la più forte del girone. Se la Reggina è la squadra più forte del campionato, hanno tutti possibilità di vincerlo, perché non c’è assolutamente una schiacciasassi: non ho dubbi, soprattutto dopo che ho visto oggi la squadra che era da tutti accreditata come protagonista.

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È una squadra buona, con alcuni elementi che io conosco molto bene, ma non è una squadra schiacciasassi assolutamente. Oggi abbiamo dimostrato che è battibilissima. È stata una grande vittoria, merito secondo me in primis dell’allenatore, che ha fatto un lavoro eccezionale. Nella tenuta atletica della squadra, che oggi ha dominato completamente, soprattutto dal punto di vista fisico l’avversario. L’allenatore ha fatto scelte molto coraggiose. Ha cominciato la partita con addirittura quattro giocatori d’attacco e l’ha finita con quattro giocatori d’attacco. Ha dato la dimostrazione che voleva assolutamente vincere. Misiti mi ha detto: ‘Presidente, io sono convinto che faremo una grande partita e che vinceremo, perché siamo più forti’. Sono quelle vittorie che proprio ti fanno godere”.