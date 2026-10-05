Verso Sud, De Molli: ‘La Calabria tocca un nuovo record sul turismo’

“Quasi 10 milioni di presenze e tre aeroporti tra i primi quattro in Italia per crescita percentuale” l'analisi del Managing Partner e CEO The European House - Ambrosetti e TEHA Group

La Calabria consolida la propria crescita sul fronte turistico e raggiunge nuovi massimi, con risultati significativi anche per il sistema aeroportuale e per la capacità del territorio di attirare attenzione online.

A illustrare i numeri è stato Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti e TEHA Group, intervenuto a Reggio Calabria nel corso dell’incontro “L’impatto delle politiche e degli investimenti in Destination Marketing sull’attrattività e competitività territoriale: il caso Calabria”, ospitato al Museo Archeologico Nazionale.

Numeri elaborati dal team TEHA sulla base dei dati Istat e presentati nel corso della conferenza per fotografare l’andamento del turismo calabrese.

“Un record storico. Siamo al record storico di quasi 10 milioni di presenze”, ha sottolineato De Molli, facendo riferimento ai risultati raggiunti dalla regione.

Turismo in Calabria, i numeri verso nuovi massimi

Secondo i dati illustrati durante l’incontro, il turismo calabrese continua dunque il proprio percorso di crescita, raggiungendo livelli mai registrati prima.

“Come vedete dai dati e dai numeri che con il mio team, rielaborando i dati Istat, abbiamo messo a fuoco”, ha spiegato De Molli mostrando i grafici elaborati da TEHA.

Uno scenario che, secondo l’analisi presentata, non riguarda soltanto il numero di visitatori e delle presenze sul territorio, ma si riflette anche su uno degli aspetti considerati strategici negli ultimi anni: l’accessibilità della Calabria.

Aeroporti calabresi tra quelli con la maggiore crescita

Particolare attenzione è stata dedicata infatti ai dati degli aeroporti.

“Guardiamo gli aeroporti, visto che quello era uno degli obiettivi dichiarati”, ha affermato De Molli.

L’analisi mostrata durante la conferenza evidenzia una forte crescita degli scali calabresi.

“I tre aeroporti della Calabria si posizionano nella top 4 d’Italia in termini di percentuale di crescita”, ha spiegato il CEO di TEHA Group.

Un dato che fotografa l’incremento registrato dal sistema aeroportuale regionale e che, secondo l’analisi presentata, assume particolare rilievo nel confronto con l’andamento nazionale.

De Molli ha poi concentrato l’attenzione sul principale scalo della regione.

“Con 3,1 milioni di passeggeri Lamezia Terme è il principale aeroporto calabrese per volume di traffico, ottavo nel Sud, con una crescita molto importante”.

“Il brand Calabria si rafforza”

Turismo e trasporti si intrecciano con un altro elemento messo in evidenza dall’analisi: il rafforzamento dell’immagine della Calabria come destinazione.

“Il rafforzamento del brand Calabria, dato dai tanti accessi turistici che abbiamo potuto registrare, è di nuovo al record storico”, ha spiegato De Molli mostrando un ulteriore grafico sull’andamento della regione.

L’analisi di TEHA si è spinta anche sul terreno digitale, osservando il livello di attenzione generato dalla Calabria sulla rete e sui social network.

Cresce l’interesse per la Calabria sul web e sui social

Per misurare la percezione del territorio online, TEHA ha utilizzato anche propri strumenti di analisi basati sull’intelligenza artificiale.

“Abbiamo fatto un focus sulla rete, sui social, applicando i nostri algoritmi artificial intelligence based, lo chiamiamo AI4TEHA, all’analisi del grado di interesse sui vari brand”, ha spiegato De Molli.

Anche da questo punto di vista i risultati mostrati durante la conferenza indicano una crescita.

“Se guardiamo il brand Calabria, la crescita dell’interesse sulla rete è salita in modo importante”.

Una tendenza che, insieme ai risultati sui flussi turistici e alla crescita degli aeroporti, restituisce secondo l’analisi di TEHA l’immagine di una Calabria che negli ultimi anni ha aumentato la propria capacità di attrarre visitatori e attenzione, raggiungendo nuovi livelli sul fronte turistico.