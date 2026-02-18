SP37 Rizziconi-Melicucco, i sindaci: ‘Chiesti interventi urgenti alla Metrocity’ – FOTO

I sindaci Giovinazzo e Nicolaci, insieme agli assessori, hanno segnalato le condizioni precarie della strada fondamentale per il collegamento tra le due cittadine

Il Sindaco di Rizziconi, Alessandro Giovinazzo, e il Sindaco di Melicucco, Francesco Nicolaci, insieme agli Assessori ai lavori pubblici dei rispettivi Comuni, Salvatore Marco Fusà e Gabriele Bruzzese, hanno segnalato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria le condizioni precarie della SP37 Rizziconi-Melicucco, una strada fondamentale per il collegamento tra le due cittadine. L’arteria, infatti, presenta gravi danni al manto stradale che compromettono la sicurezza degli utenti, con buche e tratti sconnessi che, in caso di maltempo, peggiorano ulteriormente la situazione.

“Le condizioni della SP37 sono ormai insostenibili”

In una lettera indirizzata alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, i Sindaci e gli Assessori hanno sottolineato quanto la situazione sia diventata “fortemente pericolosa”, evidenziando che il manto stradale è in uno stato di grave deterioramento. In particolare, il tratto della SP37 che attraversa il ponte sul fiume Vacale, poco prima di arrivare al centro di Melicucco, è ormai impraticabile, con buche profonde che rischiano di causare danni a veicoli e incidenti alle persone.

“La circolazione nei pressi del ponte sul fiume Vacale, poco prima di arrivare al centro cittadino di Melicucco, è ormai impraticabile, le buche sono così profonde e numerose da non poter essere evitate”, si legge nel documento.

La sicurezza stradale e il maltempo: i danni al manto stradale

Inoltre, la situazione peggiora con le forti piogge che causano l’allagamento della strada. Il canale di raccolta delle acque meteoriche, non adeguatamente mantenuto, provoca straripamenti che allagano la carreggiata trasformandola in un “fiume in piena”. Questo peggiora ulteriormente il già danneggiato manto stradale e rende ancora più pericoloso il transito.

“Durante le forti piogge, il canale si riversa sulla carreggiata trasformando la strada in un ‘fiume in piena’ con trasporto di detriti di ogni genere”, segnalano i Sindaci.

La richiesta di intervento urgente

Data l’urgenza della situazione e il pericolo imminente per la sicurezza dei cittadini, i Sindaci e gli Assessori hanno chiesto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria di attivarsi rapidamente per un intervento di messa in sicurezza della SP37. È fondamentale che vengano effettuati lavori di ripristino del manto stradale e una pulizia urgente dei canali di raccolta delle acque per evitare che la situazione peggiori ulteriormente.

“Si evidenzia come il perdurare di tali condizioni costituisca un fattore di rischio rilevante per l’incolumità pubblica e un elemento di forte disagio per la cittadinanza”, conclude la lettera.

Di seguito il link al documento ufficiale inviato alla Città Metropolitana: LINK.