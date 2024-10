Spal, Berisha: ‘Vinto contro una squadra forte.’ Spiega come ha parato il rigore

La Reggina ha conosciuto la prima sconfitta stagionale. Due gli episodi che hanno caratterizzato la battuta d’arresto, l’espulsione dopo poco più di venti minuti di Menez e poi il rigore sbagliato, per la seconda volta in campionato, di Denis. Nonostante la vittoria e la parata che ha deciso il risultato, l’estremo difensore bacchetta la squadra su Lospallino, dichiarazioini riprese da tuttoB, Berisha: “Abbiamo vinto una partita molto importante contro una squadra forte soprattutto a livello fisico. La Reggina ha lottato con grande intensità per tutti i novanta e passa minuti di gioco. La SPAL ha iniziato bene, continuando per tutto il primo tempo durante il quale sostanzialmente abbiamo rischiato poco o nulla. La Reggina nella ripresa è venuta fuori e ci ha messo un po’ in difficoltà, aiutata dai palloni persi in attacco e dalla nostra poca convinzione: dobbiamo essere più cattivi e determinati e non finire in balia degli eventi.

Potevamo chiuderla prima e gestire il finale facendo possesso palla. Tutto sommato comunque siamo stati abbastanza tranquilli, eccezion fatta per il rigore, abbastanza generoso. Se ho studiato Denis? Sì, lo faccio con tutti gli avversari. Sono contento per il risultato e per i miei compagni. Faccio i miei complimenti anche al nostro preparatore dei portieri (Scalabrelli; ndr) perché lavorando sui dettagli in settimana ci fa fare il salto di qualità. Parliamo di un successo fondamentale, ottenuto su un campo parecchio difficile, per tornare in A però dobbiamo fare di più”.