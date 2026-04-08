Sport e famiglia: workshop dedicato al legame tra genitori e figli

Il calcio non è solo un gioco di squadra sul campo, ma un percorso di crescita che coinvolge l’intero nucleo familiare. Con questo spirito, la Scuola Calcio Cadi Antincendi Futura, nell’ambito della stagione 2025-26, promuove un importante momento di riflessione e formazione rivolto alla comunità.

Martedì 28 aprile 2026, alle ore 17:30, il Centro Sociale “P. Capua” ospiterà il workshop dal titolo:Genitori +: la relazione genitori-figli all’interno della scuola calcio.

L’evento non sarà una semplice conferenza, ma un tavolo di lavoro qualificato grazie alla presenza dello staff FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Interverranno figure chiave per lo sviluppo educativo e atletico dei piccoli calciatori:

Il Responsabile Tecnico;

Lo Psicologo dello sport;

I Tecnici Federali.

Sarà presente, altresì, un volto noto in rappresentanza dell’Aia, con trascorsi “Can A e B”, Francesco Milardi.

Sono invitati tutti i genitori del comprensorio e non solo, anche in ambito polisportivo.

L’obiettivo è fornire ai genitori gli strumenti giusti per supportare i propri figli nel loro percorso sportivo, evitando pressioni eccessive e valorizzando invece l’aspetto ludico, educativo e relazionale che il calcio giovanile deve rappresentare.

La Scuola Calcio Cadi Antincendi Futura, realtà radicata nel territorio di Motta San Giovanni e Lazzaro, serbatoio della massima realtà del Futsal nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, militante in A2 Elite, sottolinea che l’invito è aperto a tutte le famiglie, non solo agli iscritti al club. È un’occasione preziosa per chiunque creda nel valore sociale dello sport come pilastro per la formazione dei cittadini di domani.