La SportSpecialist presenta: al via le Final Four di Coppa Calabria

Per l’edizione 2026, la manifestazione che assegnerà i titoli regionali di Coppa nelle categorie Serie C e D (sia maschili che femminili), porta con sé una grande novità: la denominazione ufficiale “Coppa Calabria powered by Sensation Profumerie”.

A fare da apripista a questo mese e mezzo di grandi emozioni saranno le formazioni di Serie C Femminile, pronte a darsi battaglia in uno scenario d’eccezione: il PalaCalafiore di Reggio Calabria.

La SportSpecialist, orgogliosa host dell’evento, è lieta di invitare appassionati e stampa a quello che si preannuncia come un weekend di sport e spettacolo, impreziosito dalla cornice della partita di Serie A3 contro l’Aurispa DFV Lecce.

Il sipario si alza sabato 14 marzo con un doppio, emozionante appuntamento: il pomeriggio si aprirà alle ore 17:00 con la prima semifinale, un derby tutto reggino tra la Puliservice, squadra appartenente proprio alla società Sportspecialist, e la New Teosidos Pediatrica. Una sfida che promette scintille e che mette in palio un posto per la finale. A seguire, non prima delle 19:00, scenderanno in campo per la seconda semifinale la Pallavolo Rossano e la L. Sc. Scorte Tecniche Cutro, pronte a giocarsi l’accesso all’atto conclusivo in una gara che si preannuncia altrettanto emozionante e ricca di talento.

Il momento clou sarà domenica 15 marzo, con una vera e propria “domenica sottorete” per gli amanti della pallavolo. Il programma prevede un pomeriggio di grande sport che prenderà il via alle ore 18:00 con il match valevole per l’ultima giornata del campionato regolare di Serie A3 tra la Domotek Reggio Calabria, fresca vincitrice della Coppa Italia Del Monte di categoria, e l’Aurispa DFV Lecce. La squadra di casa, reduce dal trionfo nazionale, scenderà in campo di fronte al proprio pubblico per un confronto di cartello contro i salentini, decisivo per conquistare la vetta della classifica in vista dei playoff promozione, offrendo ai tifosi l’occasione unica per applaudire i propri campioni.

A prendere il testimone della festa, al termine della gara di A3 (intorno alle ore 20:30), saranno le due finaliste della Coppa Calabria di serie C femminile, che si contenderanno il primo trofeo stagionale davanti a un pubblico già calorosamente riscaldato dalla sfida precedente.

Per chi non potesse essere presente sugli spalti, l’intera manifestazione godrà di un’ampia copertura mediatica: tutti i match delle Final Four di Coppa Calabria saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Fipav Calabria, con aggiornamenti costanti sui canali social del Comitato Regionale FIPAV, presieduto da Carmelo Sestito.