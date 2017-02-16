Squadra al lavoro verso Sora, Izzo: ‘Dobbiamo dare il massimo in questo sprint finale’

Tre partite, nove punti in palio e un ottavo posto in classifica che diventa obiettivo primario per tre squadre che, attualmente, si ritrovano appaiate a pari punti. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Bunge Ravenna e Top Volley Latina sono a quota 26 punti a tre giornate dal termine della Regular Season, ma i giallorossi di mister Kantor sono sempre ottavi in virtù del criterio del maggior numero di incontro vinti. Sora, Latina e Ravenna sono le prossime avversarie dei calabresi e, dunque, Coscione e compagni hanno nelle loro mani la concreta possibilità di conservare la posizione conquistata dopo un ottimo campionato disputato finora.

Marco Izzo carica la squadra per lo sprint finale

A suonare la carica nello spogliatoio giallorosso è il palleggiatore Marco Izzo: “Ci aspetta questo sprint finale di tre partite – ha affermato il l’alzatore ligure – e inizieremo da Sora, squadra ostica soprattutto in casa e dobbiamo dare il massimo per cercare di rimanere all’ottavo posto. Ci stiamo allenando al meglio per arrivare pronti”. Izzo torna al match con Verona: “Siamo arrivati un po’ scarichi alla partita, forse anche mentalmente. Poi comunque in questo periodo tutte le squadre hanno bisogno di punti per confermare le proprie posizioni di classifica e Verona è arrivata alla partita molto determinata. Noi, d’altra parte, non abbiamo giocato la nostra miglior partita, ma ci rifaremo subito con Sora”. L’ex palleggiatore, tra le altre, di Corigliano e Molfetta, arrivato a stagione in corso, si dichiara entusiasta dell’esperienza che sta vivendo a Vibo con la maglia della Tonno Callipo: “A Vibo mi sono trovato benissimo fin da subito, è il posto ideale per giocare a pallavolo e il pubblico è veramente fantastico. Anche per questa ragione cercheremo di renderli felici cercando di conquistare tre punti a Sora”.

VIDEO – PARLA MARCO IZZO https://www.youtube.com/watch?v=I2WmuQIpbGM&feature=youtu.be