Al Don Bosco di Bova arriva ‘Pinocchio’

Fermento per il prossimo appuntamento con la Stagione Teatrale 2017 al CineTeatro Don Bosco di Bova Marina. Da sabato 22 a lunedì 24 aprile andrà in scena il musical “Pinocchio, storia di un burattino” prodotto dall’Associazione Culturale ‘Etoile Dance’ in collaborazione con ‘Cgs Elpìda’.

Lo spettacolo, amato tanto dai bambini quanto dai più grandi, sintetizza la cultura, la creatività e l’identità italiana grazie al racconto visionario di Carlo Collodi. Pinocchio è un musical che sorprende con musiche coinvolgenti accuratamente dirette dal Maestro Renato Nicolò, grandiosi effetti speciali, spettacolari cambi scena grazie all’ingegno dello scenografo Giuseppe Naso, coloratissimi costumi affidati alla stilista teatrale Penelope, e affronta problematiche sempre attuali, come la diversità, la famiglia, il rapporto genitori-figli e l’amicizia.

Il cast è composto da Domenico Ambrosino, Elena Andrianò, Silvio Cacciatore, Clarissa Criseo, Pietro Falcomatà, Roberta Falcomatà, Antonella Licordari, Giovanna Liuzzo, Arianna Modafferi, Lavinia Modafferi, Giuseppe Naso, Renato Nicolò, Federico Plutino, Francesco Plutino, Chiara Serranò, Claudia Serranò, Lorenzo Spinella, Rebecca Spinella, Angela Tedesco, Dario Toscano, Katryn Tripodi, Cristiano Zindato. La regia è firmata da Tina Lugarà, nota artista dalla pluriennale esperienza in campo teatrale.

Prossimi appuntamenti al Don Bosco, dopo Pinocchio, saranno il musical “Giulietta e Romeo, dall’odio all’amore” prodotto dallo stesso Cineteatro e la commedia di Teatro Primo “Camere con Crimini.