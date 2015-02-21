Stanze Vuote: ascolta ora il nuovo Album dei THE CHAIRS

M. Carmela Di Marte – Disponibile dal 20 Febbraio 2015 “Stanze Vuote” il nuovo Album dei THE CHAIRS distribuito e promosso da ALKA record label, dieci tracce rock trascinate dalla voce potente e suadente di Claudia Cavazzana, tra cui il brano estratto come singolo “Mondo Senza” in rotazione radio e TV.

Stanze Vuote è incentrato sul tema del tempo ed i periodi della nostra vita che, col trascorrere degli anni, si concludono, rimangono nella nostra percezione come “stanze vuote del tempo”, ovvero luoghi che sono rimasti vividi nella nostra memoria, ma ai quali non ci è più possibile tornare. Stanze vuote ha fondamentalmente un’anima rock, ogni canzone è stata composta prestando particolare attenzione alla scelta di altri linguaggi musicali con i quali contaminare i brani, in modo da creare quelle immagini sonore più adatte a sottolineare (o a contrastare) le atmosfere evocate dai testi.

THE CHAIRS rock band marchigiana, nasce nel 2008 fondata da Claudia (cantante e tastierista), Francesca (batterista) e Davide (chitarrista). L’attuale formazione si completa nel 2010 con Vittorio (bassista di ispirazione indie) e Francesco (chitarra ritmica e cori).Si crea una fortunata alchimia, che nel 2011 porta ad iniziare un accurato lavoro di composizione. Ogni sedia mette a disposizione del gruppo la sua peculiare personalità musicale. Partendo da cinque estremi si converge verso il centro, nella creazione di un linguaggio proprio della band. Gli inediti dei The Chairs hanno ottenuto ottimi piazzamenti nell’ambito di vari concorsi, fra cui: primo premio e miglior bassista al Santa Monica Live Contest 2011, selezioni nazionali del Tour Music Fest, secondo posto e premi individuali per miglior cantante, bassista e chitarrista al Trocka Festival 2012, finalisti all’Homeless Rock Festival 2012, primo premio al contest “Guerra Tra Bande” 2013, fra le 4 band finaliste al Roccalling 2014.

Tracklist1) Effe2) Divertissement3) Under A November Sky4) Mondo Senza5) Grab A Chair6) Tempesta7) You Never Cared8) Vivo Ieri9) Crazy One10) Stanze Vuote

I Chairs sono:Claudia Cavazzana (voce e tastiere)Francesca Schirillo (batteria)Davide Bevilacqua (chitarra)Francesco Silvestri (chitarra e cori)Vittorio Calbucci (basso)

Distribuzione: ALKA record label

Guarda il video “Mondo Senza”: